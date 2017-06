Major Lazer prueba con el español y el reguetón junto a J Balvin

Redacción música

Diplo, Jillionaire, Walshy Fire estrenan "Know no better", un EP en el que colaboran con "artistas de todo el mundo que comparten la misma misión de hacer que le mundo sea más pequeño a través de una fiesta más grande".

Major Lazer está de regreso con "Know no better", un trabajo musical de seis canciones (EP) que cuenta con la colaboración del reguetonero colombiano J Balvin y la ex Fifth Harmony, Camila Cabello, entre otros artistas.

Según el colectivo musical formado por Diplo, Jillionaire y Walshy Fire, "Know No Better" está inspirado en sus "viajes a Pakistán, Cuba, África y Sudamérica", aunque siguen fiel a sus raíces insulares.

El corte que da nombre el EP, "Know no better", cuenta con la colaboración de Travis Scott, Camila Cabello y Quavo; mientras que con J Balvin y Sean Paul prueban con el español en la canción "Buscando huellas".



El 'afrobeat' está presente en "Partícula", canción en la que participan el sudafricano Nasty C y los nigerianos Ice Prince, Patoranking y Jidenna. La samba, por su parte, está presente en "Sua cara" que tiene como invitados a los brasileños Anitta y Pabllo Vittar.

Los ritmos jamaiquinos y el dancehall están incluidos en "Front of the line", que cuenta con la colaboración de Machel Montano y Konshens.

La última canción del EP, "Jump", una colaboración de Busy Signal.

"En el EP el trío colabora con artistas de todo el mundo que comparten la misma misión de hacer que le mundo sea más pequeño a través de una fiesta más grande. Invitados como Machel Montano, el paisano Trinitano de Jillionaire, o los artistas jamaicanos Busy Sginal, Sean Paul y Konshens se unen a su compatriota Walshy Fire a portan a la diversidad cultural de las canciones uniéndose a Diplo quién aporta una plétora de sonidos globales a su música", informa la nota de prensa de Major Lazer, quienes se dieron a conocer en todo el mundo hace dos años con el éxito "Lean on".