Miley Cyrus se disfraza y canta en el metro de Nueva York

Con información de Bang Showbiz

Miley Cyrus ofreció un concierto de incógnito en la estación Rockefeller Center del metro de Nueva York. Vestida con un jean y una chaqueta y ocultado su identidad bajo una peluca y gafas de sol, la artista aceptó la invitación del presentador y humorista Jimmy Fallon para hacerse pasar como artistas callejeros. (Leer Miley Cyrus dedica la canción "Inspired" a su padre).

"Nadie sabe que esto va a pasar, nadie sabe que ella es Miley Cyrus", dijo el anfitrión del programa de televisión estadounidense "Tonight Show", quien también cantó.

El espectáculo comenzó con la canción "Jolene" de Dolly Parton. Cuando Cyrus y Fallon terminaron de cantar ya había suficientes usuarios del metro disfrutando del show, por lo que decidieron mostrar sus identidades. (Archivo U2 sorprende a usuarios del metro de Nueva York).

"Cantaremos una canción más para ustedes", dijo el presentador, a lo que Cyrus respondió "Esta es mi primera vez en una estación de metro. Es muy emocionante para mí", y acto seguido interpretaron "Party in the U.S.A.", canción que la artista lanzó en 2009.



En "Tonight Show" Miley Cyrus interpretó en el estudio los sencillos que ha estrado de su nuevo disco incluyó "Inspired" y "Malibu".

En la entrevista con Jimmy Fallon comentó cuál fue la verdadera razón por la que dejó de consumir cannabis.

"Tenía la misma pesadilla una y otra vez, lo pasaba terriblemente mal. Por alguna razón, soñaba que moría durante un monólogo de 'SNL' (programa Saturday Night Live), que iba tan fumada que me moría. De hecho lo busqué en Google y lo cierto es que algo así nunca ha pasado. Nadie ha muerto por fumar marihuana, pero nadie ha fumado tanto como yo, así que realmente no se sabe si es o no posible", dijo.

Por otro lado, la aversión que parece sentir ahora por los estupefacientes también está íntimamente ligada a las expectativas tan altas que ha depositado en su nuevo trabajo discográfico, ya que entiende que para poder sacar el máximo partido a su talento y creatividad es imprescindible que se mantenga receptiva y "lúcida" en todo momento.

"Para estar sentada aquí y hablar de lo que hago, quiero estar totalmente lúcida porque nunca he estado tan apasionada con un álbum antes. Este es el más importante que he hecho jamás. Así que pensé, si quiero estar sentada en este sofá y explicarle a la gente lo que pienso sobre mi nueva música, tengo que parecer tan inteligente como sé que puedo ser y explicar realmente lo que estoy haciendo. Cuando estoy fumada, solo quiero estar en casa y comer", aseguró Miley Cyrus en la misma entrevista.



Su intervención en el 'late night' del humorista neoyorquino también sirvió a Cyrus para exponer las razones por las que jamás aceptaría que su familia se convirtiera en una especie de clan Kardashian con un programa de telerrealidad propio que dejara al descubierto todos los secretos de una de las sagas artísticas más mediáticas de la cultura popular estadounidense.

"No sé cuántos fans me quedarían porque mi familia está totalmente loca. A ver, me gustaría [hacer un 'reality show'] pero al mismo tiempo no. Sería muy divertido y creo que la gente se lo pasaría bien, pero por otro lado no, sencillamente porque no", reconoció la hija del músico country Billy Ray Cyrus y la productora de televisión Leticia Cyrus, hermana de los también cantantes Noah y Trace, de la actriz Brandi y el modelo Braison.