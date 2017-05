Nieta de Édgar Perea y su éxito en La Voz Kids España

Redacción música

Sara Deop Perea quiere ser cantante y ser como Beyoncé. Esta joven de 13 años, que se destacó por su participación en el reality La Voz Kids España, comenzó a consolidar su sueño de la mano de la artista Rosario Flores, quien fue su entrenadora en el programa de televisión.

Deop Perea empezó a destacarse en España gracias a su talento y poco a poco su nombre va sonando en Colombia, donde tiene raíces, pues es hija de Piedad Perea, una de los 11 hijos que tuvo el comentarista deportivo Édgar Perea.



Sara nació en Mallorca y este año decidió participar en La Voz Kids. En su audición sorprendió al jurado (Rosario Flores, David Bisbal y Antonio Orozco) al entonar la canción “Something's got a hold on me” de Christina Aguilera.

Durante su video de presentación, la joven comentó que su sueño es ser como Beyoncé.

Tras sus actuaciones en el programa, los jurados y entrenadores comentaron que Sara Deop Perea canta “como si llevara treinta años en el mundo de la música”.

Sara llegó a la final del concurso y, aunque no ganó, descretó al interpretar "At Last" de Etta James.