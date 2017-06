Nuevas boletas para concierto de U2 en Colombia salen a la venta

Redacción música

"Boletería finalizada" es el letrero que se lee en la página de Tu Boleta al averiguar por el concierto que U2 ofrecerá en Colombia el próximo 7 de octubre en el marco de "The Joshua Tree Tour". La preventa comenzó el pasado viernes para el club de fans, luego siguió entre lunes y miércoles para los clientes del grupo Aval y finalmente este jueves estuvo disponible para el público general, y en pocos minutos se agotaron las plazas disponibles para el espectáculo que se llevará a cabo en el estadio El Campín de Bogotá. (Galería Así será el concierto "The Joshua Tree Tour" de U2 en Colombia).



Ante la demanda, Ocesa informó por medio de un tweet que esta tarde ponen a la venta nuevos tiquetes con "vista parcial", es decir, sin tener las condiciones óptimas para ver o escuchar el espectáculo con el que el grupo irlandés festeja los 30 años del disco "The Joshua Tree", que marcó un antes y un después en su carrera musical. Tu Boleta explica que "se trata ubicaciones con vista restringida por lo cual la visibilidad del escenario y el espectáculo será limitado", hay disponibles en precios desde $231.000 hasta $751.000.

"The Joshua Tree" fue publicado el 9 de marzo de 1987 con el objetivo no solo de superar el éxito cosechado tres años antes con "The Unforgetable Fire", sino de llevar a unos veinteañeros dublineses a lo más alto del panorama del pop y el rock mundial. (Imágenes: Así sería el concierto de U2 si presenta "The Joshua Tree" en Colombia).

U2, conformado por Bono (Paul Hewson), The Edge (David Evans), Larry Mullen y Adam Clayton, siguen buscando la espiritualidad y las raíces en un mundo turbulento, por lo que decidieron emprender una gira de conciertos ya que, tres décadas después, el mundo vuelve a ser un lugar extraño y de futuro incierto.

Al igual que en el tramo europeo, el espectáculo en Bogotá contará con la participación de Noel Gallagher, exintegrante de Oasis, quien se presentará con su banda High Flying Birds. En Estados Unidos son OneRepublic o The Lumineers quienes abren la presentación de U2. (Leer Liam Gallagher critica a su hermano Noel por no asistir al concierto benéfico de Mánchester).

"The Joshua Tree Tour 2017" comenzó en Vancouver (Canadá) y luego de varios espectáculos en Norteamérica pasa a Europa, donde finaliza el primero de agosto en Bruselas. A América Latina llega el 3 de octubre a Ciudad de México, el 7 a Bogotá, el 10 a Buenos Aires (Argentina), el 14 a Santiago de Chile (Chile) y termina el 19 de octubre en Sao Paulo (Brasil).