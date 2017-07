Rubén Blades se despide de la salsa y piensa en candidatura presidencial

Javier Herrero / Efe

"No me despido de los escenarios, sino de las giras de salsa", dice el cantante panameño que piensa que su participación en las elecciones de 2019 "depende de varios factores, como tener una idea clara del apoyo ciudadano".

Casi cuarenta años después de "terminar a hierro", por primera vez, con "Pedro Navaja" en "una esquina del viejo barrio", Rubén Blades finiquita definitivamente ese "tumbao que tienen los guapos al caminar" con un "tour" que recala mañana en España y que se presenta como su despedida de la salsa.

"No me despido de los escenarios, sino de las giras de salsa. En este momento tengo muchos otros planes y proyectos y, a mi edad, tengo que priorizarlos", dice uno de los mayores representantes de la cultura latinoamericana, poseedor de 14 premios Grammy y autor de discos como "Siembra" (1978) o "Buscando "América" (1984).

A sus 68 años trabaja en varios álbumes como autor, uno de sones como Medoro Madera, otro que llevará por título "Mixtura" con mezcla de géneros e idiomas y uno de boleros con el grupo costarricense Editus.



Además, acaba de terminar otro con los brasileños Boca Livre y ha editado "Rubén Blades Salsa Big Band, con Roberto Delgado y Orquesta" ("no se lo roben, por favor, vivimos de esto", ruega).

Por si fuera poco, sigue implicado en la producción de trabajos para terceros y en la grabación como actor de la serie de televisión "Fear the Walking Dead", "un proyecto en el cual la participación y la referencia latina es percibida y tratada de manera diferente a los clichés que nos tiene acostumbrados la industria", destaca. (Archivo Cuando un familiar es problema para sobrevivir).

Asimismo, participa en "un libro de poesías y dos libretos para cine". Para el séptimo arte precisamente baraja "un par de ofertas" y, por último, considera "la posibilidad de participar en política en 2019".

"Lo que no se es de dónde sacar el tiempo", señala Blades (Panamá, 1948) ante tamaña agenda.

Lo más inmediato son sus fechas en vivo en España dentro de la gira "Caminando, Adiós y Gracias" y señala que aún recuerda su primer desembarco "hace décadas" a este lado del Atlántico.

Fue en 1981, como miembro de Las Estrellas de la Fania, uno de los elencos salseros más impresionantes de la época, junto a Celia Cruz, Héctor Lavoe y Adalberto Santiago, entre otros. Ya le precedía el éxito de "Pedro Navaja", canción de 1978 popularizada en España por La Orquesta Platería.

Con los años y los "aportes y fusiones" de artistas de aquí como Ray Heredia o Paco de Lucía, España sabría más de salsa. También de Blades, al que terminaría conociéndose como "padre de la salsa intelectual".

"Ese término para mí no tiene sentido. Imagino que busca distinguir la salsa dirigida al escape de la salsa enfocada hacia el comentario social, político o literario", opina este cronista de la realidad que piensa que cualquier estilo está por encima de su autor, pero no de su educación.

Así, denuncia que "hay ignorantes que utilizan un género musical para expresar su ignorancia" y defiende que "el reguetón también puede ser utilizado para denunciar la agresión contra la mujer".

"Lo que está haciendo hoy René Pérez -alias Residente, exmiembro de Calle 13- no tiene que ver con lo que hace Maluma", expone. (Leer Residente: "Me gusta el reguetón si es inteligente, algo que no pasa mucho").

Reconoce que en su fuero interno "se va atenuando la urgencia de escribir canciones", no así artículos de opinión sobre actualidad internacional que pueden consultarse en su web oficial, incluidos algunos textos sobre Venezuela que "algunos, como el señor (Nicolás) Maduro, los encontraron irritantes". (Leer también "Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente": Rubén Blades le responde a Maduro).

"Soy y seré crítico de la injusticia, la estupidez, la hipocresía y el abuso a la razón, cuando sea y donde sea que la encuentre", subraya Blades, hombre "prohibido en Miami y en La Habana", muy combativo también contra Donald Trump. "Ahora mismo nadie representa mejor lo peor que tiene Estados Unidos que su actual presidente", afirma.

¿Rubén Blades, candidato presidencial?



Rubén Blades también valoró la posibilidad de presentarse a las elecciones de Panamá en 2019, pero antes necesita saber lo que el país quiere y si está dispuesta a abandonar el clientelismo a cambio de un plan nacional a largo plazo.

En la rueda de prensa en Casa de América de Madrid, el cantante expresó su voluntad de crear un programa independiente y con sentido.

"Mi experiencia en el servicio público me sirvió para ver que se pueden resolver los problemas desde el gobierno", señaló el que fuera ministro de Turismo de Panamá entre 2004 y 2009.

Pero su participación en las elecciones de 2019 "depende de varios factores, como tener una idea clara del apoyo ciudadano", mencionó el panameño, quien además quiere establecer un paradigma nuevo de administración pública, apoyado por una constituyente.

En ese sentido, la factibilidad para presentarse como candidato independiente se ve favorecida por las redes sociales, que permiten llegar a una cantidad de personas "tremenda", y la desconfianza con política nacional, que indica una atmósfera "más acogedora" para llevar a cabo esta idea.

Aun así, Blades aclaró que "no es algo que esté ya decidido", sino que es una posibilidad, ya que se requiere un "apoyo masivo" de la sociedad.

El compositor criticó que en el panorama político "las mayorías mandan" y los cambios que se están produciendo en la actualidad hacen que esas mayorías estén "más interesadas en los aspectos personales y sus propios intereses que en el conjunto del país", afirmó.

En cuanto a los problemas en Latinoamérica, Blades manifestó que son "todos semejantes" y que las soluciones pueden ser "bastante compatibles" con las que se quieren llevar a cabo en Panamá, como el acceso a vivienda popular, la creación de créditos para que la gente pueda adquirir una vivienda, y la creación de una "responsabilidad social".

De acuerdo con esto, Blades manifestó que "las respuestas existen, pero lo que no existe es la voluntad para aplicarlas".