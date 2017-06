Se confirma concierto de U2 en Colombia

En el marco del tour "The Joshua Tree", la agrupación irlandesa se presentará el próximo 07 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá.

El pasado 12 de mayo U2 comenzó en Vancouver, Canadá, la gira "The Joshua Tree" con la que celebra 30 años de la publicación del disco que tiene el mismo nombre. /AFP

Luego de muchas especulaciones, este martes se confirmó el concierto de U2 en Colombia. El escenario será el estadio El Campín el próximo 07 de octubre, donde la agrupación irlandesa se presentará en el marco de "The Joshua Tree Tour", gira que celebra los 30 años del disco que fue publicado el 9 de marzo de 1987 con el objetivo no solo de superar el éxito cosechado tres años antes con "The Unforgetable Fire", sino de llevar a unos veinteañeros dublineses a lo más alto del panorama del pop y el rock mundial.

U2, conformado por Bono (Paul Hewson), The Edge (David Evans), Larry Mullen y Adam Clayton, siguen buscando la espiritualidad y las raíces en un mundo turbulento, por lo que decidieron emprender una gira de conciertos ya que, tres décadas después, el mundo vuelve a ser un lugar extraño y de futuro incierto.

Llamó la atención que en la página web de la banda, en la nota en la que se hace mención a la gira y a la confirmación del concierto en Colombia, se refieren al país nuevamente como 'Columbia'.

Este error es tan frecuente que desde hace más de cuatro años se creó en Facebook el perfil “It’s Colombia, NOT Columbia” con el fin, no solo de hacer menos frecuente esta falta de ortografía, sino también promover un cambio en la percepción del país por parte de los extranjeros.