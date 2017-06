Se cumplen 50 años de "Sgt. Pepper", legendario álbum de Los Beatles

Shaun Tandon / AFP

Cincuenta años después de su lanzamiento, el álbum "Sgt. Lonely Hearts Club Band Pepper" sigue siendo un punto de inflexión en la música pop, pero también en la carrera de Los Beatles, dispuestos a explorar nuevos horizontes a riesgo de perder fans. (Archivo US$ 87.000 se pagaron por el collage del "Sgt Pepper's" de The Beatles).

El octavo álbum de estudio del cuarteto de Liverpool apareció el 26 de mayo de 1967 en las tiendas de Reino Unido y el 2 de junio en las de Estados Unidos.

Es considerado a menudo el primer álbum pop conceptual (temático), pese a que la música clásica y el jazz podrían reivindicar la paternidad del género. Algunos van más allá y se refieren a él como el mejor disco de todos los tiempos, como lo señala la revista estadounidense Rolling Stone.

Después de haber aumentando la complejidad en álbumes anteriores como "Rubber Soul" y "Revolver", los Beatles se sumergieron definitivamente en la experimentación, concibiendo su álbum como una obra de arte.

"Siempre nos decían: 'van a perder a todos sus fans con este disco'", recordó Paul McCartney en una entrevista publicada recientemente a propósito de este aniversario por la revista británica Mojo.

"Y dijimos: 'bueno, vamos a perder algo, pero vamos a ganar algo'", añadió. "Hay que seguir adelante".

Parte de los críticos no estaban convencidos, incluyendo a Richard Goldstein, del New York Times, que calificó el álbum de "fraudulento".

El guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, en 2015 aún consideraba al disco "una mezcolanza de basura".

"Sgt. Pepper", sin embargo, trepó a la cima de las ventas y es, hasta hoy, el tercer álbum más vendido en la historia.



Para celebrar este aniversario, Liverpool albergará una serie de eventos durante tres semanas con artistas de diversas disciplinas.

Una reedición del álbum lanzada el 26 de mayo incluye grabaciones completas de algunos títulos que hasta ahora nunca se habían publicado en ese formato.

"Artistas libres"

En "Sgt. Pepper", los Beatles encarnan a miembros de un grupo imaginario, la Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, una suerte de fanfarria psicodélica con coloridos y extravagantes uniformes.

"Somos Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Esperamos que disfruten del espectáculo", dice Paul McCartney al inicio del álbum.

Incluso la grabación del disco pasó a la posteridad por innovadora. Duró cinco meses, algo bastante inusual para la época, y el productor George Martin experimentó a sus anchas a la hora de mezclar.

El grupo utilizó numerosos instrumentos poco escuchados hasta entonces en la música pop, desde un órgano hasta una trompeta piccolo pasando por un armonio.

Inspirado en un viaje a India que había realizado recientemente, George Harrison ensayó notas con el sitar, para mezclar ragas indios con pop occidental en el tema "Within You Without You".

La riqueza del sonido y su complejidad así como algunos de sus enigmáticos textos han alimentado la imaginación de millones de fans e inspirado múltiples interpretaciones.

Por ejemplo, muchos aseguran que la canción "Lucy in the Sky with Diamonds" encierra un mensaje relacionado con el alucinógeno LSD.



Y si bien no fue inmediata, la influencia de "Sgt. Pepper" ha marcado un hito en el mundo de la música.

Para Roger Waters, el alma del grupo británico Pink Floyd, con "Sgt. Pepper" Los Beatles enviaron un mensaje: "Podemos ser artistas libres y esa libertad tiene un valor", según dijo en una entrevista con la televisión pública de Estados Unidos.