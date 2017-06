Selena Gomez estrena video "Bad liar", con el que vuelve a la música en solitario

Redacción música

"No, no, no, no pensar en ti / No, no, no, lo intento, lo intento... no sucumbir a ti / No, no, no, no sucumbir a ti, con mis sentimientos ardiendo, supongo que soy una mala mentirosa".

Este es el coro de "Bad liar", canción con la que Selena Gomez regresa a la música en solitario, pues aunque no ha estado alejada de la industria, sus últimos estrenos han estado ligados a colaboraciones y a la serie de televisión "13 Reasons Why".

"Bad liar" habla sobre el dolor de una separación, un sentimiento que en este momento no está experimentando, ya que desde hace meses protagoniza una bonita relación sentimental con el también cantante The Weeknd. (Galería Selena Gomez y The Weeknd: juntos por primera vez en la alfombra roja).



El sencillo fue estrenado el pasado 18 de mayo y para promocionarlo, Selena Gomez posteó una imagen en Instagram en la que se ve una pulsera con la leyenda 'fall risk'. Según contó la artista a MTV, la sesión fotográfica la realizó justo después de abandonar el hospital, así que la fotógrafa Petra Collins pensó que era apropiado lucirla, pues reflejaba el momento vulnerable por el que atravesaba la exestrella Disney. (Recordar Selena Gomez y su conmovedor discurso sobre la depresión en los American Music).



"Bad liar", dirigido por Jesse Peretz (responsable de algunos capítulos de "Girl", "Orange Is the New Black", "Nurse Jackie" y "Divorce", entre otros), interpreta a los personajes de una familia de mentirosos: el de una adolescente, el de ambos padres y además, el de una mujer con la que el padre coquetea.