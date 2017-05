Shakira estrena la canción "Nada"

Redacción música

Shakira estrena "Nada", el tercer sencillo del trabajo musical "El dorado" que lanzará el próximo 26 de mayo, del cual se conocen los temas "Chantaje" (en la que colabora Maluma) y "Me enamoré", que narra su historia de amor con el futbolista Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha. (Galería Shakira cumple 40 años y Gerard Piqué 30).



"El Dorado" sale al mercado tres años después de "Shakira", trabajo musical lanzado en 2014. Sin embargo, en estos años la cantante no ha estado alejada de la industria musical. El año pasado cantó junto a Carlos Vives "La bicicleta" y en marzo de 2016 lanzó "Try everything", banda sonora del filme animado de Disney, "Zootopia". Y este año la colombiana colaboró con Prince Royce en la bachata "Deja vu".