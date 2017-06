Taylor Swift vuelve a Spotify justo el día que Katy Perry lanza "Witness"

Redacción música

Taylor Swift decidió terminar la guerra que comenzó en 2014 con Spotify justo el día que Katy Perry lanza su disco "Witness". Swift, quien no se la lleva nada bien con Perry, decidió volver a publicar todo el catálogo musical en plataformas digitales el día que su 'enemiga' saca al mercado su cuarto disco de estudio, del que se conocen canciones como "Chained to the rhythm" y "Bon appetit".

La nueva etapa de guerra entre las cantantes tiene tintes de ser fuerte, pues Taylot Swift también volvió a sonar en sitios como Tidal, Amazon o Pandora. Según la disquera Big Machine Records, la estrella pop tomó la decisión de volver al streaming "para celebrar los 10 millones de álbumes vendidos de "1989" en todo el mundo y de 100 millones de canciones".

Por su parte, Spotify envió un comunicado diciendo, con orgullo, que el catálogo completo de la artista está disponible " para que lo disfruten sus millones de fans".

En 2013, un representante de Big Machine Records comentó a la revista Billboard que los servicios de música en streaming son parte de "una continua carrera por caer a lo más bajo" de la música. Swift, por su parte, publicó un año después un comunicado en el que sostenía que "la música es arte y el arte es importante y especial. Las cosas especiales son valiosas y deberías pagar por ellas". (Archivo Tras pelea con Apple, Taylor Swift le ofrece álbum en exclusiva).

Ahora, tres años después, la cantante y su disquera parecen ver el negocio del streaming de otra forma, pues los cinco discos, "Swift", "Fearless", "Speak Now", "Red" y "1989" ya se pueden consumir gratuitamente en internet.

La decidión de Taylor Swift es igual que la d el administrador del legado de Prince, quien en febrero pasado llegó a un acuerdo para que la música del cantante fallecido en abril de 2016 volviera a sonar en la esfera digital.

"El catálogo de Prince regresa a todos los servicios de streaming a nivel mundial", informó la disquera Warner Bros. Records por medio de un comunicado. El anuncio fue toda una sorpresa para los seguidores del músico que murió por una sobredosis accidental de analgésicos, pues también en 2014, tras una nueva pelea contra la industria discográfica, decidió borrar sus publicaciones en Twitter, Facebook y quitar su música de YouTube y Spotify. Sólo dejó algunas canciones en Tidal, la plataforma de su amigo Jay Z, esposo de Beyoncé. (Contexto Prince le declara la guerra al streaming).