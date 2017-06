Run Coyote Run es la primera producción de ficción de FX en Latinoamérica

Luisa Rendón

La nueva producción, ofrece en tono de comedia irónica, una reflexión profunda y ácida e irreverente a la vez, acerca de la migración y el tráfico de personas en la frontera entre los EE.UU. y México e invita a reflexionar sobre la búsqueda de las personas por lograr sus sueños; la amistad entre personas completamente diferentes; y las diferencias entre dos mundos separados simplemente por un muro.

La idea de crear una serie que tocara un tema tan controversial en Latinoamérica como lo es la emigración, nació aproximadamente hace cinco años. La serie se desarrolló en un estudio de los Ángeles a petición de Fox Estados Unidos. El director mexicano Gustavo Loza, le pareció pertinente proponer el tema precisando que es algo muy delicado y que se ha tocado en diversas ocasiones y en diferentes formatos, como drama, acción, pero nunca se había realizado en comedia.

Un tema como este hubiese sido más fácil, según dice el director, hacerlo en drama o melodrama, sin decir que no cobran importancia, pero por sus intereses y pensando en el espectador, era mucho más interesante hacerlo en comedia porque les despertaba el interés a las personas y buscaba abrir las mentes de modo que se empezaran también a cuestionar más allá de lo que la serie puede ofrecer. “Cuando empiezo a imaginarme la situación en comedia, es cuando me empieza a interesar. Evidentemente tenía cierto temor de saber hasta dónde podíamos llevar la comedia sin ser irrespetuosos, sin ser ofensivos y sin ser irresponsables. Claro que en algunas temporadas y en algunos capítulos tienen muy poco de comedia, precisamente por la delicadeza de lo que tratamos, no daba para reírse de la situación. Se necesita en dónde sí y en dónde no. Estuvimos muy atentos para eso.”

Hay varias intenciones que tiene la serie. Una es buscar que el espectador pueda reflexionar sobre una problemática como ésta que no viene siendo sólo de latinoamerica sino del mundo entero. Otra es mostrar también la relación que pueden tener los dos países. Esto lo logran hacer con sus dos personajes principales. Por México con Gamaliel , oriundo de Naco, Sonora, hijo de polleros y beisbolista frustrado; y por Estados Unidos con Morris, aventurero y “anti-yankee” que niega su origen y odia el sistema capitalista. Estos dos personajes se vuelven los mejores amigos y deciden asociarse para formar la agencia de viajes “Run Coyote Run”, una empresa transnacional de “turismo de aventura”. Otra intención es la que el director y creador Gustavo Loza menciona, cuando expresa que la serie quiere mostrar que todos los seres humanos tienen derecho a aspirar a una mejor vida, tratando de aclarar ese imaginario al creer que sólo las personas que quieren entrar a Estados Unidos son delincuentes o lo peor de cada país.

El director conoció aproximadamente hace ocho años el lugar donde se desarrolla la historia, el pueblo de Naco, ubicado en el sur del estado de Arizona (Estados Unidos), fronterizo con la ciudad de Naco (México). Después de un tiempo decide volver al lugar para acercarse a la realidad, para reconocer lo que existe entre el narcotráfico y tráfico de gente, la policía, el gobierno y las fronteras. Un ochenta por ciento de la historia pertenece a la vida real. “Lo que yo quería no era presentar una realidad ya conocido por todos nosotros. Es decir, cuando tú ves una película casi siempre te muestran a Tijuana, Ciudad Juarez, esas grandes fronteras mexicanas con Estados Unidos. Yo quería ir a pequeñas poblaciones que tuvieran algo que contar. Naco era una de esas”.

Naco era un pueblo que no existían las fronteras, un desierto donde las personas transitaban de un lado al otro tranquilas y podían cruzar a Estados Unidos libremente. Después de unas decisiones políticas las personas empiezan a estar separadas por los muros, las fronteras, y empiezan a dividir al pueblo en dos, a quedar familias separadas de un lado a otro. “Me recordó el Muro de Belin. La vida a distancia” agrega Gustavo Loza.

Lo que busca la serie claramente es entretener, pero el creador anhela que en algún momento la serie sirva para generar diálogos y contribuir al debate migratorio, que sea parte de un documento para lograr analizar el problema de una manera más profunda. Puede ser posible que esto suceda, si los espectadores pueden entender a los dos personajes principales como quienes están inmersos en una realidad de sus zonas y ven a los emigrantes como quienes no encuentran sus sueños en sus países. Por eso los dos personajes principales siempre quieren ayudar y lo logran hacer con “Run Coyote Run”, la empresa que les permite a los emigrantes entrar al país de Estados Unidos. En ese sentido son sumamente humanos y privilegian a los emigrantes por encima del dinero y lo que esto implica, dándole un trato diferente y especial a cada uno de los casos.