[sin titulo]

ACUARIO

Se siente débil, como si todo le quedara grande. Quiere resguardarse en su casa, asegurado en la rutina, y cruzando los dedos para que no pase nada que lo altere. Siente que no puede manejar los imprevistos, mientras admira a los que sí lo hacen y están en la ruta del progreso. La vida lo reclama con sus retos y sorpresas. No se puede esconder, no se puede atornillar en la silla, no puede evitar el torbellino. Velas rojas, muchas velas rojas.

PISCIS

Su pareja camina a su lado con un entusiasmo que lo ayudará a superar las inseguridades que lo dominan con frecuencia. Lo animará a confesar sus proyectos secretos, sobre los que nunca había hablado, con miedo a que pusieran su cordura en tela de juicio y cortaran de tajo sus ilusiones. De acuerdo con el caballo de oros del Tarot, su pareja se quedará con la boca abierta ante su capacidad de imaginar cosas, más allá de lo permitido convencionalmente, cruzando la frontera. Velas rojas, muchas velas rojas.

ARIES

Está convencido de que la vida no puede asumirse con dramatismo; merece una disposición alegre que mantenga los pesares a raya. Muchos ignoran la belleza del amanecer, el gozo que produce la naturaleza y los milagros que hace la bondad. De no tener esto en cuenta, se corre el grave peligro de que la vida se convierta en un escenario sombrío. A juzgar por el Loco, su único arcano del Tarot, usted está resuelto a que esto no suceda. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

TAURO

En su trabajo se cometen injusticias. Se desconocen los derechos de algunos; son un cero a la izquierda. Continúan los privilegios para unos pocos que son el centro de atención obligada; dan órdenes que deben obedecerse. Varios se acostumbraron a este ambiente que consideran normal, como debe ser. Usted, en cambio, siente la obligación de cambiar las cosas. Velas rojas, muchas velas rojas.

GÉMINIS

No puede ignorar las pullas de algunos con el fin de hacerlo dudar sobre si ha hecho las cosas bien. Están motivadas por la envidia. Sí, aunque usted no lo crea, varios envidian su éxito, como si fuera caído del cielo. No entienden que ha logrado todo con esfuerzo, sin favorecimientos. Desarmando a los envidiosos se defenderá con bravura de las pullas, de esas espadas amenazantes. Y seguirá con pasos de gigante. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

CÁNCER

En su trabajo usted armará un equipo con la idea de que es urgente derrumbar los muros que levantan los comportamientos egocéntricos. Usted no es el único indignado con la figuración de unos pocos que dominan la escena; muchos quieren participar, ampliar el círculo. En su trabajo el tamaño de los egos es descomunal. Hay que decirlo. Una vela blanca durante los siete días de la semana.

LEO

Sus compañeros, acostumbrados a su premura, no entienden su lentitud, que no se debe a la pereza después de las vacaciones, sino a su presentimiento de que a pesar de que todo está en regla aparentemente, hay acuerdos debajo de la mesa. Sus compañeros, afanados por empezar proyectos, que usted insiste en mirar con lupa, lo consideran quisquilloso, pero no quiere que lo engañen como a tantos que dan vueltas en el carrusel. No quiere jugar a la gallina ciega. Velas rojas, muchas velas rojas.

VIRGO

Fantaseaba con cambiar de apariencia para renovarse en cuerpo y mente. Quería que el comienzo del año trajera muchos cambios. La Rueda de la fortuna, el arcano número X del Tarot, empezó a moverse: en el trabajo los remezones anuncian que nada será lo mismo y en el amor las diferencias son más agudas. Y por esta razón, está sintiendo que la rueda se mueve demasiado rápido… Dos velas blancas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

LIBRA

En su trabajo encontrar culpables se volvió la actividad preferida de quienes pasan las ocho horas reglamentarias, en actitud de sabuesos. Persiste la idea de que hay buenos y malos. Los buenos obedecen el reglamento. Los malos son desadaptados, transgresores y levantan la voz cuando todo es silencio. Se da cuenta de que en su trabajo muchas cosas debieran cambiar. Y lo importante es que esta conciencia se extienda más allá de usted. Velas rojas, muchas velas rojas.

ESCORPIÓN

Estaba desesperado con la pasividad, de manera que empezó este año rebelde, lo que significa actuar de acuerdo con su parecer y entender. Hará una que otra locura. Las “locuras mayores” serán en su trabajo y suscitarán las críticas de siempre. Varios no entienden cómo se le ocurre eso tan insólito, tan difícil de concretar… Esto en lugar de frenarlo, lo estimula. Mientras más críticos tenga, está más seguro de que va por el camino correcto… Velas rojas, muchísimas velas rojas.

SAGITARIO

Concluye que los problemas se quedaron atrás y ve cómo el panorama se ensancha ante sus ojos. Se propone no caer en desesperos ni lamentaciones; la buena actitud lo ayudará a avanzar con éxito. También se alejó de esos amigos que, en lugar de estimularlo, intentaban convencerlo de que lo mejor era declararse impotente, no hacer nada por el mundo cruel que le tocó en suerte. Usted se alejó de esta contaminación negativa. Velas rojas, muchas velas rojas.

CAPRICORNIO

Cuando el trabajo está en máxima efervescencia, lo ven distraído; en estos momentos usted no tiene noción de nada. Está preocupado por descuidar el afecto por cuenta del trabajo; está preocupado por ser una persona exitosa que después de las 5.30 p.m. se hunde en la soledad. Está preocupado porque su mundo emocional no evoluciona al mismo ritmo de su mundo profesional. En el primero está saliendo del cascarón y en el segundo es un veterano… Velas rojas, muchas velas rojas.