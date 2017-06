Francisco Rueda hace el papel del licenciado Lora en la serie “El Chapo”, de Netflix

Actuar para emocionar al público

Un chat con

¿Siempre quiso ser actor?

Quería ser el actor de la familia y en eso me encarrilé. Desde pequeño me gustaba la actuación, estaba en los grupos de artes y danza del colegio. Mi papá quería que yo estudiara una ingeniería y le salí con que quería danza contemporánea. Al final estudié fotografía, locución, producción de radio y televisión y luego lo empaté con actuación.

¿Cómo llegó a la televisión?

Después de graduarme, el primer pinito en formato de televisión fue un comercial, después hice muchos más. Luego pasé a hacer de Motosierra en Pandillas guerra y paz. Tuve un salto entre el lenguaje teatral y el televisivo.

¿Cuál ha sido el personaje más difícil?

Desde el casting y hasta el momento de grabar, para mí fue un reto el Potro de Alias J.J., por su acento, sus mañas y todo lo que implica hacer un personaje oscuro. Tenía que meterle algo de chispa o de humor para que no quedara tan duro. Además, tuve que reflexionar para hacer un buen trabajo.

¿Sueña con interpretar algún tipo de personaje?

No tengo ese sueño. Lo que quiero es generar diferentes personajes y emociones que me llenen de satisfacción. Como actor, cada papel que va llegando es muy enriquecedor. Llevo muchos años formado, respeto la profesión y, aparte de eso, me gusta interpretar desde el humor y a partir de una realidad.

¿Al licenciado Lora, de “El Chapo”, le pudo meter el humor que le gusta?

Aunque lo intenté, no se pudo, porque es un personaje muy parco y callado. Por dirección y puesta en escena no daba.

¿Cómo le impregnó su huella al licenciado Lora?

Lo hice desde la psicología, desde la mirada, un caminado particular y los elementos que le metía al personaje. Soy un actor que construye desde la acción. Quiero generar cosas y que cada uno tengan su propio lenguaje.

¿Cómo le fue con el acento mexicano?

Me fue bastante bien. Nos pusieron un entrenador que acompañó todo el proceso. El licenciado Lora es del DF, al principio tuve problemas con la J, pero después estuve al pelo.

Esta serie es una producción internacional, ¿cómo cambian las dinámicas de producción en este escenario respecto a las colombianas?

Siento que en estas producciones hay un poco más de mística, un trato diferente con los actores, menos escenas por día, o sea, menos “chancleteo”, como se le dice acá. Se puede repetir un plano 15 o 20 veces, todo se hace más despacio, hay mayor trabajo en equipo y conexión. En Colombia estamos aprendiendo a tomarnos el tiempo. En Alias J.J., por ejemplo, se estaba manejando un formato similar.

Tomarse su tiempo en las producciones, ¿esa puede ser la clave del éxito de las producciones de Netflix?

Eso ayuda. Te están dando planes de grabación con anterioridad y uno se cuadra. Pero nosotros como mano de obra colombiana estamos acostumbrados a otro ritmo. Las producciones colombianas tienen un buen camino para ir mejorando y todas esas industrias internacionales en las que participamos hacen que vayamos aprendiendo.