Prince Royce empezó a escribir poesía a los 13 años

Al ritmo de Deja Vu

El Espectador

Para Five, su quinto álbum, el cantante estadounidense hizo colaboraciones con Farruko, Gente de Zona y Shakira.

Prince Royce se hizo famoso por la canción Stand by me. / @Sony Music

¿Cómo convocó a tantos artistas para que colaboraran en su disco?

Todo ha pasado orgánicamente. Con Gente de Zona nos conocemos muy bien y siempre quisimos trabajar juntos y con Farruko nos conocimos cuando estábamos de gira por Europa. A Shakira siempre le estuve mandando canciones a través del su equipo hasta que hubo una que le gustó y la grabamos juntos. Todos los artistas son colegas y amigos que me acompañan en el disco.

¿Fue fácil para Shakira meterse en la atmósfera de la bachata?

No sé si fue fácil para ella, pero sí se vio fácil. Su voz en la bachata le quedó súper bien, y la forma en la que baila también es espectacular. Ella me dijo que era la primera vez que bailaba bachata, pero no le creo porque Shakira debe de tener un poquito de dominicana en su corazón. Fue un honor que ella apoyara el género y, para mí, trabajar a su lado. Al público le gustó mucho.

¿Cuál es el origen de Deja Vu?

La escribí con varios compositores, algunos de ellos estaban pasando un momento difícil. No sabíamos que sería a dueto con una chica, solo estábamos escribiendo y cuando vimos el interés de Shakira empezamos la producción con ella.

¿Qué sintió que tenía Deja Vu para ser uno de los sencillos de su álbum?

Tener la voz de Shakira cantando bachata es un impacto bastante grande que sorprendió a muchas personas. Definitivamente, era la canción que debía sacar de inmediato.

“Quién puede hablar del amor y quién puede hablar del dolor” son dos frases claves de su canción, ¿para la bachata es más fácil hablar desde el amor o el desamor?

La bachata se trata de los dos, pero los orígenes de la bachata están en el desamor, hasta que llegaron artistas como Juan Luis Guerra que le dieron un sonido mucho más romántico. Yo trato de escribir desde las dos. En mi disco procuro tener canciones más felices, que puedan enamorar, y algunas que sean un poco más tristes. Es cuestión de tener un balance.

El baile es un elemento muy importante en el vídeo de Deja Vu, ¿es fácil?

Sí, es simple bachata, tiene coreografía, pero la gente que quiera aprenderlo lo puede hacer. Cuando ves el vídeo se ve muy complicado, pero la bachata es un ritmo muy simple y sensual. Hice un tutorial con Shakira y ahí se puede ver lo fácil que es.

¿En qué momento empezó a ser importante la bachata?

Empezó en República Dominicana. Juan Luis Guerra y Aventura permitieron expandirlo. Cada año hay nuevos géneros, fusiones y gustos dentro del público que se van expandiendo por diferentes países. Darte un beso, por ejemplo, fue una canción que llegó a muchos países y a partir de ella se empezó a bailar.

¿Le gustan las fusiones?

Sí, creo que no deberíamos limitar a un artista, sino incluir diferentes géneros y sorprender al público.