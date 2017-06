Ronald Guamán estudiaría Ingeniería

De la selva a la universidad

Redacción Un chat con

¿Cuál es su historia?

Presté servicio militar como soldado regular. No pensaba volver, pero me llamaron para ser soldado profesional. Era muy duro, siempre me propuse aguantar lo que más pudiera, hasta que en un momento me di cuenta de que no daba más y pedí darme de baja. Una semana antes de culminar el servicio, tuvimos que movernos del campamento porque nos iban a hacer una emboscada. Caminamos todo el día, hasta que paramos a descansar y me tocó el primer turno de centinela… Me hice cerca de un palo y caí en un campo minado del enemigo.

¿Qué pensó?

“Hasta aquí llegué”, pensé. Yo creía que podía morir de un disparo, pero no creí que cayera en un campo minado.

¿Y su familia?

Tenía mujer. Ya no. Es muy complicado por los permisos, uno pasa mucho tiempo sin saber de las personas y se desconecta. Desde que caí en la mina, mi familia no me quiere como antes. A mí me gustaba el fútbol, salir a correr e ir a paseos, pero ahora me dicen que soy un peso más, porque estoy en la silla de ruedas.

Hoy adelanta un proceso de rehabilitación, ¿cómo lo está haciendo?

Nado y entreno esgrima. En el Centro de Rehabilitación Inclusiva me enseñan lo que necesito para una mejor vida en la ciudad. Por ejemplo, cómo moverme usando el transporte público, con un simulador de Transmilenio que hay en el centro. Hay cursos para técnicos en sistemas, de reparación y de motos. Ahora estoy capacitándome en inglés y, al tiempo, termino mi tratamiento.

¿Irá a la universidad?

Sí, voy a estudiar Ingeniería Civil y Aeroespacial en la Universidad Militar. Ya estoy en el proceso para matricularme. Hacerlo es un compromiso para mi proyecto de vida.

¿Por qué eligió estudiar Ingeniería Civil y Aeroespacial?

La escogí porque cuando estaba en un grupo récord me gustaba mucho el asalto aéreo, descendíamos desde el helicóptero para rescatar a un compañero, un enemigo o cualquier persona que estuviera en peligro. También me gusta la manipulación de maquinaria grande.

¿Antes del accidente había pensado en estudiar una carrera?

Yo quería estudiar Ingeniería de Sistemas o Criminalística, pero mi familia es de escasos recursos. Hoy estoy muy contento de tener una oportunidad de estudio.

¿Qué lo motivó a emprender la rehabilitación y, ahora, un estudio profesional?

Lo que me motiva es que mi discapacidad solo es corporal, no está en la mente. Yo puedo hacer las cosas, trabajar. Puedo demostrarles a las personas que perder una parte del cuerpo no significa quedarse quieto, sino que es un reto para afrontar la vida y sobrevivir de una manera tranquila y alegre... Hay que seguir luchando.

¿Por qué la mente?

Porque si yo me propongo hacer las cosas, las hago. La pérdida de una pierna no significa que no pueda pensar o ejercer algo, puedo tener un trabajo detrás de un escritorio o montar mi propio negocio.

¿Usted sigue siendo la misma persona?

Sí, pero ya con un pensamiento más claro, más preciso. Quiero ser un empresario, demostrar que a pesar de mi discapacidad soy feliz. No quedarme quieto.