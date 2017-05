El imitador bogotano de 21 años planea seguir en el mundo musical

El Nicky Jam colombiano

Redacción Un chat con

David Alsina Suárez obtuvo el 50,1 % de la votación de los televidentes del “reality” “Yo me llamo” y se convirtió en el ganador del programa de Caracol TV.

¿Por qué decidió imitar a Nicky Jam?

Porque Nicky Jam es un artista versátil, que surgió desde cero y construyó su carrera. Lo admiro mucho porque es un guerrero, un berraco.

¿Qué cambios tuvo que hacer para parecerse más a Nicky Jam y mejorar su personificación?

Tuve que engordar porque era más flaco, ese fue el mayor cambio, y adaptarme a usar los pantalones “a media nalga”, como decía Amparito.

¿En algún momento de la competencia dudó de que podría llegar hasta el final?

Siempre sentí el temor porque no sabía qué iba a pasar. Era un reality y todos teníamos la duda de si nos iríamos pronto.

Cada semana recibió nuevos comentarios de los jurados. ¿Cuáles fueron las críticas que más lo incentivaron a dar lo mejor en las presentaciones?

El maestro César Escola siempre me recalcó que debía tener cuidado con la afinación y con el aire. Esos comentarios fueron muy buenos para mejorar mi personaje.

¿Cuál es la canción que más disfrutó interpretar en el escenario de “Yo me llamo”?

El amante.

¿Y su favorita?

Turn On the Lights.

¿Qué fue lo que más disfrutó durante su participación en el “reality”?

Los compañeros, porque todos fueron muy buenos conmigo y se convirtieron en personas que hoy aprecio muchísimo.

Luego de estar en el programa, ¿qué considera fue lo más difícil?

Aunque los compañeros fueron lo que más disfruté, al mismo tiempo convivir con todos, siendo unos completos desconocidos, era difícil. Al final se llega hasta el punto de ser como una familia. Fue lo más complicado, pero, cuando se logró, también fue lo más bonito del concurso.

¿Cuál de las felicitaciones que ha recibido hasta ahora le llegó más al alma?

La de toda Colombia y la de mi familia. Todas las felicitaciones han sido magníficas y me siento honrado de que las personas me saluden y me quieran. Es una locura. Amo a toda Colombia.

¿Cuál fue su principal motivación?

Dejar el género urbano en lo más alto. Mucha gente lo estigmatiza diciendo que nosotros no cantamos o no somos afinados, y eso es lo que quería decirle a Colombia. Además de mostrar que podemos hacer música bonita que no degrade a la mujer.

¿Y ahora? ¿Seguirá siendo Nicky Jam o desea emprender proyectos como solista?

Seguiré como Nicky Jam y luego vendrán sorpresitas de las que se enterarán muy pronto. Les va a gustar mucho la música que se va a hacer.