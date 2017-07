Las historias detrás del balón

El paraguayo del fútbol colombiano

El Espectador

¿Por qué le dicen el Paraguayo?

Cuando entré a Fuera de lugar y planteé la idea de hacer una nota en la que iba a un equipo, me uniformaba y saltaba a la cancha con ellos. Al primer club al que fui era el Tolima y ese día esperaban un nuevo refuerzo que era paraguayo, pero al final el tipo incumplió y se fue para Pasto. Cuando llegué me dijeron: “Ah, tú eres el paraguayo que viene a reforzarnos”. Esa fue la casualidad más bonita de mi vida profesional, porque a partir de ese momento en los equipos me reconocieron como el Paraguayo.

¿De quién es hincha?

Con Fuera de lugar fui a todos los equipos y desarrollé un afecto por cada uno de ellos, porque me abrieron las puertas, pude ponerme la camiseta y entrenar. Pero mi equipo de cuna es Independiente Santa Fe.

Se convirtió en un “youtuber” de fútbol. ¿Cuál es su propósito?

Cada ocho días muestro una historia del fútbol, sus personajes y todo lo que se relacione con él. A través de un monólogo y con cierto sketch, los temas me llevan a una entrevista. Con la cuenta puedo trabajar más allá de los formatos convencionales.

¿Por eso su lema es “Un color diferente del fútbol”?

Antes que nada, soy periodista. Quiero ir más allá de lo normal, plantear cosas diferentes y arriesgarme a hacer algo más osado, conservando la calidad de los personajes y buscando historias. Hay que darle para adelante. Es una iniciativa que requiere mucho esfuerzo y espero estar en Rusia el otro año, haciendo historias de color desde el Mundial.

¿Es difícil emprender el proyecto?

Lo más difícil es tomar la decisión, arrancar, planear salir un día y hacerlo. Tan pronto se saca el primer video el proyecto no tiene reversa. Vengo de la televisión, donde hay un rigor muy fuerte, y obviamente hay cosas técnicas que me gustaría corregir, pero se trata del lenguaje de Youtube y me voy adaptando a él. Quiero hacer cosas con contenido, contar cosas con calidad, porque soy periodista.

¿Qué personajes del fútbol espera ver en su canal?

Quiero hacer algo con Faustino Asprilla, el Pibe o los jugadores de la selección de Colombia que están por fuera. Hay personajes que no van a pasar nunca de moda y tienen siempre algo nuevo que contar. Obviamente, es algo que se hará paso a paso.

Usted dice que ante todo es periodista. ¿Cómo llegó al escenario de los deportes?

Estudié en la Universidad Javeriana, hice mi práctica en City TV, una escuela maravillosa de periodismo, fui reportero y presentador de deportes. Para la segunda temporada de Fuera de lugar estaban buscando un periodista. Empecé a intentar cosas nuevas hasta que llegó la gran bendición de esta idea. Entrené con todos los equipos de la primera división y la mayoría de la segunda, fui a donde todos los personajes y se me abrió un bonito camino en el fútbol.

¿Qué le gusta al Paraguayo, aparte del fútbol?

La música y viajar. Viajar es la gran pasión, tanto del Paraguayo como mía. Por ahora, con el canal, he ido sólo a Cali y Medellín. La idea es ir a muchos lugares, donde hay variedad de personajes, e incluso tener patrocinadores para ir a Rusia. Quiero dedicarme a esto y a la academia.

¿Por qué hay que ver Paragua TV?

Es un color diferente, aquí no damos palo, no rajamos. No es un espacio de polémica. Podemos ver algo nuevo, notas más humanas y divertidas, donde trascendemos la opinión del partido y lo que dijo el técnico para conocer a las personas. Quiero tener mejores historias, no sólo de famosos, sino también de personas anónimas.