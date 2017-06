El payaso más famoso del mundo

Larible escribió el libro “Un poeta en acción”

¿Por qué considera que un payaso es un mentiroso que siempre dice la verdad?

Cuando alguien se sube al escenario, está mintiendo, pero con esas mentiras puede decir verdades muy grandes, dar mensajes que llegan al pueblo. El payaso se caracteriza, se pone nariz y maquillaje, no es un hombre como tal, pero ese hombre llega a decir la verdad.

¿Cuál es la frontera entre la verdad y la mentira en un payaso?

El payaso tiene que ser mentiroso cuando le sirve para dar emoción al público. Debe usar todos los recursos que pueda para emocionar a quienes están delante de él. Al final, las emociones que se dan con esa mentira son verdaderas. Puede ser mentiroso, pero no falso.

¿Dónde se convirtió en payaso?

Vengo de una familia de circo. Todos hacen parte del espectáculo, por ejemplo, mi bisabuelo era actor y bailarín de pantomimas, estuvimos siempre en el medio. Desde pequeño respiré el aire del circo, mis primeros pasos como persona fueron en la pista de un circo y ese lugar es un templo para nosotros porque, incluso, ahí te enamoras de la primera chamaca.

“Chamaca”, ¿aprendió español en México?

Estoy casado con una mexicana, se me ha pegado mucho el acento.

¿Considera que la atmósfera del circo ha cambiado en los últimos años?

La escena a lo mejor cambió, pero el espíritu y la magia no. Al final, el circo no es nada más que un grupo de personas que ponen a prueba sus límites para buscar entretener a los espectadores del espectáculo. El circo es un arte que incluye todas las otras y se hace desde los tiempos de los griegos y los romanos, es algo que no se puede perder y debe ser bien hecho.

¿A usted no le gusta que lo llamen el mejor payaso del mundo?

La palabra “mejor” es para las competencias y el arte no es una competencia. Yo compito conmigo mismo y cada día debo ser mejor que el anterior. No tengo competidores, sino colegas.

¿Por qué la imagen de un payaso se presenta en atmósferas terroríficas?

Siempre se buscan los opuestos: el payaso es la imagen de la alegría y la inocencia, y el maestro Stephen King, por ejemplo, le dio la vuelta, pero el payaso no tiene nada de terrorífico.

¿Hasta qué punto la comedia puede trascender la caricaturización de la realidad para buscar soluciones?

Un payaso no puede tomarse demasiado en serio, porque dejaría de ser payaso. Él puede ayudar, pero no puede tener la ambición de cambiar las cosas, porque él no es quién para decir qué se debe hacer. Lo que puede hacer es buscar que el mundo sea mejor.

¿Cuál es el origen de su espectáculo “Clown de clowns”?

Un director de teatro me pidió presentarme una noche y no tenía un espectáculo terminado, entonces agarré números que tenía y busqué ponerlos en una secuencia fluida. Fue muy simple, pero a la gente le gustó tanto que decidí desarrollarlo.