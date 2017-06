Habla de “Esa boquita”, su último sencillo

J Álvarez, una voz del “trap music”

¿Cuál es la historia detrás de “Esa boquita”?

Es una producción con Sheeno el Senséi y Elio Feliciano en la que buscamos no perder la esencia y que nuestra música fuera escuchada en todas las emisoras. Ya tenemos más de catorce millones de reproducciones después de tres semanas y nos ha ido muy bien.

La canción tiene un video relacionado con la mafia.

Sí, todo fue un montaje. No soy ningún narco o una persona mala, pero me quise meter en ese mundo en el video para acaparar la atención de la fiscal que al final de la historia se queda conmigo. Me quedé con esa boquita.

¿Cómo creó la historia de “Esa boquita”?

La hice con los muchachos. Siempre he sido un artista que se cataloga por la historia dentro de la canción, por hacer que la gente pueda imaginarse algo sin tener que ver el video.

Antes de “Esa boquita” hizo trap music. ¿Qué es eso?

Es música de calle. Empezó en Nueva York, entre los raperos que hablaban de lo que pasaba en sus casas y en sus barrios y se convirtieron en poetas callejeros, en artistas. Ahora, nosotros los latinos lo estamos haciendo, estamos narrando lo que sale en los periódicos, en las miniseries o lo que nos pasa. Es lo que la gente siente y a veces no lo quiere decir.

¿Lo pensó mucho antes de hacer trap music?

No, porque no nos pueden señalar por algo que ya está escrito. Yo tengo la responsabilidad de llevar un mensaje limpio a las personas y este es un tema del que me preguntan mucho. La música que llevo a los medios es algo como Esa boquita, mientras que el trap es algo que se pega solo. La música habla sola, es música del pueblo.

¿Cree que en este momento un artista debe acoger elementos de la música urbana para ser exitoso?

Para ser un artista comercial debes tener una plataforma gigante, tener una batería de personas que día a día apoyen tu música. Está en el artista querer ser comercial o del pueblo.

¿Qué clase de artista quiere ser y cómo lo escogió?

Quiero ser un artista de pueblo, que esté ahí, aunque pase el tiempo. Cuando quieres ser un artista mainstream debes estar atado mucho tiempo y yo no quisiera ser un esclavo de la fama.

¿Cómo nacieron sus sobrenombres: el “Dueño del Sistema” y el “Presidente”?

El Dueño del Sistema nació cuando empecé mi carrera, y el Presidente cuando me hice dueño de todo mi catálogo y mi compañía, porque las personas me decían presidente. En 2019 empezaré a montar un álbum llamado El presidente.

Usted es de Puerto Rico, un país con antecedentes de salsa y bolero. ¿Fue difícil inclinarse por el género urbano?

No, porque mis bases son la balada, el merengue y la salsa, pero nació un nuevo sonido urbano que se convirtió en mi género y tenía la esencia de la música de mi país.

“La pregunta”, su primera canción, fue un éxito. ¿Lo esperaba?

Siempre he trabajado por mi pasión, por lo que me gusta, no pensando sólo en qué va a gustar, y se convirtió en un éxito de esa forma. A partir de ahí hubo muchas más canciones exitosas. Con ese disco hubo cerca de seis sencillos que pegaron con toda, y pasó porque se hizo con amor.