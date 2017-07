Las facetas de la actriz Cristina Umaña

Un Chat Con...

Usted se formó como actriz en México, ¿por qué no acá?

Tenía curiosidad de salir, viajar, conocer otro país y vivirlo. Se me presentó la oportunidad de estar en el Centro de Educación Artística de Televisa y fue para mí una erexperiencia muy formativa. Estudiaba doce horas al día, hice montajes de teatro y me puse a prueba.

Lleva 24 años en la actuación, ¿qué ha cambiado en este tiempo?

Hacer cine en Colombia siempre ha sido muy difícil. Es toda una odisea. Aplaudo muchísimo cada vez que alguien se le mide a hacer una película. Hay más gente queriendo hacerlo porque ahora está más al alcance de las personas. Antes era algo remoto y difícil, de unos cuantos soñadores que se lanzaban al vacío para hacer realidad su sueño, algo muy quijotesco. Ahora hay muchos jóvenes que quieren contar sus historias.

Hay dos personajes que marcaron el inicio de su carrera, Paquita Gallego y Robin, ¿cómo llegaron a usted?

Después de 24 años, concluyo que en ese momento tenía demasiado claro lo que quería, cuál era mi sueño. En La mujer del presidente, les faltaba encontrar quién sería Robin. Muchas actrices se presentaron y quedé. Aprendí un montón y generó un camino muy claro en mi vida como actriz. Justo después llegó Paquita Gallego, un personaje totalmente diferente. Fue muy bonito para mí enfrentarme a esos dos retos.

En “El Capo”, usted era Bruna, el reemplazo de ‘La Perris’, ¿cómo fue?

Era un reto muy duro porque La Perris era un personaje entrañable que María Adelaida interpretó de una manera maravillosa. Ocupar ese lugar era un reto muy difícil, porque debía ser la imagen femenina ruda, que estuviera al lado del Capo. Fue algo muy distinto en mi carrera y creo que estuvo bien.

¿Bruna se le pareció en algo a Robín?

Al principio lo pensé porque, en esa rudeza y esa cosa de guerrera que las caracterizaba, podía ser similar. Pero, Bruna era una mujer muy femenina, que usaba sus atributos para conseguir lo que quería. Robin, no.

Bruna estuvo en dos temporadas, ¿fue fácil reencontrarse con el personaje?

Es un trabajo interesante porque lo construí sobre la marcha, con todos mis partners. En la tercera temporada se convirtió en una mujer que se enamora y no sabe manejar sus sentimientos. El Capo es una serie de ficción ciento por ciento. Está basada en una problemática latinoamericana, pero se me parecía más a un cómic que a una historia basada en hechos reales.

También repitió el papel de Consuelo Ospina en “Capadocia”.

Sí y ese es de mis personajes consentidos. Un reto tremendo porque era una historia compleja de las cárceles de mujeres en México y ella tenía que sobrevivir a ese medio tan hostil en el que le tocó vivir.

Ahora es Eva, en la película “Virginia Casta”, ¿cómo la construyó?

Está basada en varias amigas mujeres que conozco por ahí, que son divertidas, desparpajadas y libres desde su forma de ser y de ver el amor, quienes han tenido que asumirlo con el dolor de la soledad. El amor es un tema de años, pero Eva no está dispuesta a eso.

La película está basada en un libro, ¿qué elementos de este le ayudaron a crear el personaje?

Todo estaba en el libro porque Patricia, la escritora y productora, describe muy bien esas amigas que tiene Virginia. Incluso, las he visto por la calle y me parecen superdivertidas. Tengo amigas así. Me gusta su desparpajo, su libertad, y Eva es un poquito eso.