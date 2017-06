El bonaverense Isaías Cifuentes

Le cantó la tabla al Mininterior

El Espectador

¿Quién es usted?

Soy un bonaverense nacido en un sector popular y marginado de la ciudad, en la Comuna 5. Siempre me he interesado por ayudar a la comunidad y luego de mis estudios universitarios me he desempeñado laboralmente con la Fundación Restrepo Barco y en la actualidad soy apoyo administrativo y contable en el sindicato de las madres comunitarias y en la Fundación Paso, que es una organización que tiene sede principal en Estados Unidos.

¿Por qué decidió hablarle de frente al ministro del Interior, Guillermo Rivera?

Todo sucedió el sábado anterior (3 de junio), en las horas de la noche, cuando me dirigía sobre la avenida Simón Bolívar (eje vial principal de Buenaventura) y vi una caravana de tractocamiones que estaba escoltada por la Policía, y en el barrio El Oriente el Esmad tenía arrinconada a la comunidad. Eso me indignó y me dirigí al hotel en donde se realizan las negociaciones. Allí había una rueda de prensa y fue cuando intervine y le dije al ministro sobre las necesidades del pueblo y todo lo que está registrado en el video de las redes sociales.

¿En dónde escuchó esa afirmación en la que le dice al ministro que hay una orden de matar negros?

No es que había una orden. Fuimos testigos de ese tipo de expresiones por cuenta de miembros del Esmad cuando se enfrentaban con la comunidad.

¿Cree que hay racismo en el gobierno Santos como lo afirma usted en el video?

Sí. Hay racismo en las instituciones del Estado y el Gobierno ostenta el poder político institucional. Esto se debe al abandono estatal histórico, por importarle más el puerto que la población, siendo esta mayoritariamente afrodescendiente; por las promesas incumplidas; por importarle más la movilización de la carga antes que las demandas sociales, económicas, culturales y políticas. El agua potable permanente se le garantiza al puerto y no a la comunidad. Ni en las épocas más agudas de la violencia en nuestro territorio militarizaron la ciudad, como lo hicieron ahora que la población salió a paro cívico a exigir una vida con dignidad.

Una vez le inquirió, ¿cuál fue la respuesta del ministro Rivera?

El ministro permaneció en silencio. Posteriormente señaló que no iba a decir nada al respecto. Sin embargo, 20 minutos después, en otra rueda de prensa, dijo que había tomado atenta nota de mi reclamación, ya que había que escuchar a la gente, pues él está allí es para conocer las inquietudes de la comunidad.

¿Cuál fue la reacción de los líderes del paro y de la comunidad en general?

Mire, ese careo es el sentimiento de la gente. Es lo que la comunidad piensa y considera en las calles. Me dio mucha alegría y júbilo por la gran cantidad de personas que se han acercado para abrazarme y decirme: “Mijo, así es que hay que hablarles, para que entiendan que no debemos callar más”. Pero el estrechar una mano o tomarse una foto no es lo más importante: lo que importa es que me dijeron que se identificaban conmigo porque es el sentimiento de los habitantes.

¿En qué cree que su intervención beneficia las negociaciones?

Nosotros consideramos que lo que pasó el sábado anterior ha contribuido para que el presidente Juan Manuel Santos entienda de cerca lo que está viviendo Buenaventura. No se admite que se ataque a la población por sacar un puñado de tractocamiones. No se debe admitir la miseria en la que vive un sector de la población, ni el mal funcionamiento de los servicios públicos y la deficiente economía de nuestra ciudad.

¿A quién le gustaría tener al frente para también cantarle la tabla?

Al presidente Juan Munuel Santos, a quien le preguntaría tres cosas: ¿por qué siendo el gobierno de la paz, ha permitido que la Fuerza Pública ataque brutalmente el paro cívico que adelanta la población sólo por darles paso a los tractocamiones? ¿Por qué no le cumple las promesas hechas al pueblo de Buenaventura? Y, ¿por qué el silencio ante el paro cívico y todos los hechos que la población ha padecido (abuso de autoridad, racismo y discriminación)?