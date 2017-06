Catalina Arroyave dirige “Los días de la ballena”

Su primera película, y espera más

Redacción un chat con...

¿Cómo nació el colectivo Rara?

En 2008 participamos en un concurso que se llama Imaginatón y nos ganamos el premio de mejor filminuto amateur. En vez de gastarnos el dinero individualmente, compramos una cámara y empezamos a soñar con más cosas para hacer realidad nuestra meta de hacer cine. Cuando nos íbamos a graduar de la universidad, Rara ya existía: un colectivo fuerte con equipo humano comprometido. En lugar de irnos a trabajar a empresas o canales de TV, decidimos apuntarle a nuestro proyecto.

¿Qué representa esa primera cámara para ustedes?

Alrededor de esa cámara empezó todo. Significaba un compromiso, el deseo de no perder el equipo y el impulso de hacer cine. Representaba todo: hacer proyectos y hacerlos juntos, porque una cámara no se puede dividir en siete y repartir. Tú ya tienes la cámara y a partir de ahí puedes conseguir más cosas; eso era lo básico. Se la robaron, nos quitaron el pequeño tesoro que teníamos, pero no su significado: la voluntad de estar juntos.

¿Por qué Rara?

Éramos amigos de la universidad, teníamos tiros pendejos, y una de esas tomas salió de un corto donde a una pelada le decían Rara. Molestábamos con esa palabra. Cuando ganamos y pensamos en el nombre, se me ocurrió ponerle así al colectivo. Nunca ha significado más que eso, la palabra Rara. Decidimos mantenernos con ese nombre y cada vez lo queremos más. Una identidad en femenino que sea simplemente dos letras que se repiten, decir mucho con poco: a las personas auténticas les dicen raras.

¿Y por qué una rana en el logo?

Un amigo hizo una animación de una ranita que decía Rara. Ya después nuestro diseñador, Samuel Castaño, dijo que nos haría una rana brutal y nos entregó una con cuatro ojos, que es la que ahora tenemos.

Comenzaron con un filminuto y ahora harán una película. ¿Fue difícil llegar a este punto?

Muy difícil. Ha sido un proceso muy largo, hemos vivido muchas cosas, incluso momentos de crisis. Una cosa son las dificultades exteriores, como el dinero, los espacios y los equipos, pero también es difícil encontrar una historia que lo conecte desde todos los puntos de vista. Hay que pasar por un proceso grande de reflexión y conocimiento. Encontrar esa historia y volverla un guion.

¿Cuándo grabarán y en dónde?

En septiembre, en el occidente de Medellín. La película se desarrolla en el plano, un sector que no ha sido muy contado, porque siempre se cuenta la ciudad desde las laderas. Por esta zona de la ciudad pasan todos los problemas y, finalmente, el crecimiento.

¿De qué tratará la película?

Cuenta la historia de unos jóvenes que están viviendo un montón de cosas en medio de la ciudad, pero que quieren crecer en un contexto un poquito jodido como lo es Medellín.

¿Le asusta dirigir su primera película?

Me asusta muchísimo. Me parece un reto enorme, muy grande. He dirigido cortos y otras cosas. Mi proyecto de grado de la universidad fue una serie web. Digamos que tengo muchas cosas encima, pero eso nunca deja de dar miedo, porque es un ejercicio creativo, hay que crear, y hacerlo implica sacar de la nada una película, una historia, con unos personajes que ojalá le lleguen a la gente. Es un susto bacano, un susto creativo.

¿Qué espera de “Los días de la ballena”?

Que sea la primera de muchas películas, que quede muy chévere y que todas las cosas que ya están soñadas en el guion logren materializarse en una película muy bacana. Espero que la gente la vaya a ver cuando esté lista.