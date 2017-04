Es JuanK en “Francisco el matemático”

Un actor listo para conquistar el mundo

Redacción Un chat con

Es de Cali, ¿cómo era su vida en esa ciudad?

Transcurría entre el colegio y mis entrenamientos por la tarde. Alcancé a ser campeón panamericano de patinaje. A los 15 años tuve que decidir si seguía en el deporte profesionalmente o si terminaba mis estudios. Para mis papás el colegio fue prioritario y tuve que encontrar algo que ofreciera la disciplina del deporte y entré en el grupo de teatro del colegio.

¿Ese fue su primer contacto con el teatro?

No, empecé a ir a talleres de actuación desde muy chiquito porque mis papás trabajaban y cuando entraba a vacaciones ellos buscaban actividades para que no me quedara en la casa. Mi primer acercamiento con el teatro fue a los once años en un curso para niños y jóvenes que duró dos semanas. Recuerdo que era muy histriónico y soñaba con ser actor pero nunca tuve la valentía de decirlo.

¿Por eso entró al grupo de teatro del colegio?

Sí. allí empecé a hacer distintos montajes y de un momento a otro nos empezamos a presentar en teatros. También nos inscribimos en un festival intercolegiado y gané el premio a mejor actor. Fue como una bola de nieve que iba creciendo. Cuando estuve en escenarios reales entendí que quería actuar el resto de mi vida.

¿En qué momento llegó la oportunidad de hacer televisión?

Me llamaron para preguntarme si quería trabajar en una novela que se llamaba “La sucursal del cielo”. Me encontré con la sorpresa de que Carlos Duplat, que había sido el jurado del intercolegiado, era el director de la novela. Se le quedó en la cabeza mi trabajo y decidió confiar en mí para hacer televisión.

¿Fue difícil pasar del teatro a una telenovela?

A pesar de que en el grupo de teatro del colegio nos dirigía una actriz, todavía no pasaba por una escuela y el ajuste no fue tan difícil. Para nadie es un secreto que los actores que somos nativos del teatro tenemos que pasar por un proceso de ajuste cuando llegamos a la televisión pero con la ayuda de Carlos Duplat me pude adaptar a ese lenguaje de televisión.

¿Por qué dejó de hacer telenovelas después de esa experiencia?

Quería seguir haciendo televisión y tenía ofertas para hacerlo. Sin embargo, mi papá me convenció de que necesitaba un título profesional para darle piso a mi carrera. Ahí fue cuando tomé la decisión de retirarme de la televisión para hacer mi carrera de arte dramático.

¿Qué le dejó su paso por la academia?

Todo. No solo me dio bases y técnicas, me dio astucia actoral para jugar con las herramientas y desaprenderlas para hacerlas mías. Además de cuestiones prácticas tuve clases de literatura, poesía, historia y una cantidad de materias que me permitieron entender que el actor debe ser alguien que piense y analiza y que tiene la capacidad de cuestionar y entender a su personaje.

¿Quién es su personaje en “Francisco el matemático”?

JuanK es el “héroe” de la serie. Es un personaje que se puede ver un poco misterioso y que la gente puede asumir que está en malos pasos porque tiene pocos amigos y es de pocas palabras. Sin embargo, es el personaje más noble de la serie. No está de acuerdo con las injusticias y tiene un papá adicto que vive en el Bronx y es muy maduro.

¿Qué viene para su carrera después de esta novela?

Estoy muy emocionado porque se estrena la tercera temporada de Narcos, donde tuve la oportunidad de trabajar con Margarita Rosa de Francisco, una actriz que admiro mucho. Es una plataforma internacional y una de las series más vistas de Netflix. También viene Sniper 7, que es la secuela de una película de acción que se estrena ahora en Estados Unidos.

¿Cómo fue su experiencia en el cine?

Decidí hacer todas mis escenas de acción y trabajé bajo la dirección de Claudio Fäh que me dio toda la libertad para explorar el universo de mi personaje. Antes de empezar a rodar nos reunimos analizar cada escena y eso me permitió aportarle mucho a mi personaje. El sueño de cualquier actor es poder mostrar su trabajo en todo el mundo y espero que esto abra muchas otras puertas.