Xiomara Xibillé lanzó “Estar bien”

Vivir en equilibrio

El Espectador

¿Cómo define el estar bien?

Significa sentirte bien contigo misma, promover el autocuidado, la autoestima y el cuidado del alma. Es estar en equilibrio.

¿Qué la motivó a convertir sus prácticas para una vida en equilibrio en un libro?

Quiero cambiar el malestar por bienestar. Este libro es el compendio de prácticas que para mí han sido verificables, que he visto que al compartirlas con mis pacientes han comenzado a funcionar a través del alimento y de hábitos positivos de vida.

¿Cuál es su práctica clave de bienestar?

Me baso en dos cosas. Primero, una pirámide que llamo el pivote de la salud, que consiste en buscar una buena digestión, un sueño reparador y manejar nuestra energía vital. La segunda es el triángulo de los hábitos, que son el ejercicio, la relajación y la respiración.

Escribió su libro a partir de tríadas. ¿Por qué?

Los triángulos son importantes. Muchas posturas de yoga están basadas en un triángulo; es como si ese trípode generara una sinergia profunda en el cuerpo. Además, se trata de la tríada del padre, el hijo y el espíritu santo. Todas las culturas han hablado de la tríada y esa es la base en la que podemos establecer nuestra buena salud.

Habla de los elementos vitales. ¿Por qué influyen en las personas?

Se trata de vata, pitta, capa y éter, o sea, aire, agua, fuego y tierra. La medicina ayurveda basa todas sus tipologías en qué cantidad de esos elementos tienes, y la mente también se mueve con esa energía. Por ejemplo, una persona que es vata (aire) es como una cometa y la afecta el viento, o alguien que es pitta (fuego) tiene mucho fuego interno y puede sufrir de úlceras gástricas.

Se define como vata pitta. ¿Por qué?

Soy vata porque tengo mucho aire, me muevo constantemente y tengo muchísimas ideas, pero a veces me cuesta aterrizar los proyectos, y pitta por mi tipología física, tengo pecas y una alta temperatura corporal. No me siento cómoda en el calor, necesito espacios de silencio y alejarme del viento, porque el viento exacerba mi propio viento.

¿Tiene alguna frase u oración que le permita contribuir al equilibrio de su cuerpo?

Sí, y tiene que ver con la alabanza a Dios, al amor y a la vida, con la compasión, la gratitud y la unidad. Me conecto con ellas al levantarme, porque son el soporte de mi vida. Se debe repetir todo el día: “Yo y Dios, Dios y yo somos uno”.

¿La cocina es la mejor farmacia?

No hay mejor farmacéutica que abrir tu alacena y encontrar tomillo, cúrcuma, hinojo, anís, ajo, cebolla, jengibre y cereales. Por supuesto, la cocina y la alacena bien dotadas, porque una cocina llena de paquetes y de latas y de embutidos con preservativos no nos llevará a la sanación.

Es vegetariana y en “Estar bien” invita a disminuir el consumo de carne. ¿Por qué?

Somos lo que comemos. La proteína animal necesita demasiada energía para ser metabolizada dentro del cuerpo. Con ella el cuerpo produce más oxidación y radicales libres, acidifica nuestro terreno interno y promueve hongos, bacterias y enfermedades.