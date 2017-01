Un actor con la costa entre las venas

Usted vive en Bogotá, ¿qué tan relacionado sigue con las costumbres costeñas de los personajes a los que interpreta?

Nací en Santa Marta y viví allá hasta los siete años. Después me fui a Barranquilla por unos años, hasta que mis papás se separaron y vine a vivir a Bogotá. La Costa está en mi sangre y el día en que se me llegue a olvidar seguro me enjuagan en el mar. Tengo familia en Santa Marta y hay mucha gente que adoro en la Costa.

¿Cuándo apareció la actuación?

Suena un poco cliché, pero en el colegio era el mico y el payaso del salón. Eso fue escalando poco a poco, hasta que un día le dije a la rectora que me iba a hacer cargo del show de Navidad. Había cotizado las luces y los vestuarios y, además, había escrito la obra y quería dirigirla y actuar en ella. Afortunadamente, ella pudo ver toda esa motivación y alegría y no me cortó las alas.

¿Sigue escribiendo teatro?

Mucho más que antes. Dejé de escribir un tiempo para dedicarme a la actuación, pero hace dos años formé una compañía productora con una amiga. Más allá de la actuación, siempre me he visto como un narrador de historias, y con Rana Films nos estamos concentrando en hacer eso.

¿Qué lo llevó a estudiar administración?

Cuando salí del colegio entré a esa carrera. Para mí fue un gran choque, porque llegó el momento en que ya no me veía más allí. Mis papás siempre quisieron que siguiera mis sueños y por eso, después del primer semestre, me metí de lleno a hacer talleres y cursos con personas como Ana María Sánchez y Alejandra Borrero.

¿En qué momento llegó la televisión?

Mi primera experiencia en televisión fue en 2009. Era una serie que se llamó X6 La banda. Se trataba de un grupo musical de peladitos y la protagonista se enamoraba de mí, que era el galán del colegio. Siempre me había caracterizado por mi humor y ser galán me costó mucho, pero me reí y gocé mucho en esa producción.

¿Cómo fue el “casting” para su papel en “Narcos”?

Cuando llegué, el director de casting nos dijo que la producción era en inglés, con Netflix, y que iba a venir gente de California. Cada vez que daba un dato más sobre la producción me preguntaba qué hacía ahí. Aunque no quedé para el papel para el que audicioné, me había preparado muy rigurosamente y el director de la serie me ofreció otro.

¿Qué le dejó su experiencia en el cine con “Malcriados”?

Después de mi papel en Narcos pasaron unos meses y llegó Malcriados, de Felipe Martínez. Hace poco leí que hacer cine es decir pocas palabras y gritar en la mente. Fue muy interesante a nivel actoral, porque implicó llenarme de intenciones y medir mucho los gestos. Entrar en ese formato tan temprano fue un gran aprendizaje y lo más grato de hacer la película.

¿Quién es su personaje en “Polvo carnavalero”?

Mi personaje se llama Teófilo Martínez y tiene como apodo “Peluca Vieja”. La mamá del protagonista se conoce con él cuando es joven y viven una historia de amor. Cada vez que Teófilo recuerda los amoríos que tuvo cuando era joven, soy yo quien lo interpreta.

¿Qué retos implicó este papel?

Tenía que apegarme a la propuesta que había creado Néstor Rojas, que interpreta la versión adulta del personaje. Le tuve que dedicar mucho tiempo a observar cómo era Teófilo cuando es adulto para empezar a construir una versión del personaje cuando era joven.

¿Cómo se siente haciendo un personaje costeño otra vez?

Antes de Polvo carnavalero, con Caracol hicimos un proyecto en la Costa que se llama La Cacica y esperamos poder estrenarlo este año. La Costa siempre me ha llamado, pero Polvo carnavalero fue muy especial porque gira alrededor del Carnaval y es una oportunidad de transmitir la alegría costeña y el modo en que celebramos la vida en nuestra región.

Después de hacer cine, teatro y televisión, ¿prefiere alguna de ellas?

En mi caso, mi carrera empezó en el teatro, pero no soy de los que creen que el actor se forma únicamente en las tablas. Pienso que tanto la televisión como el cine son espacios en los que el actor puede llegar a desempeñarse de distintas formas pero que al final hacen parte del mismo arte.