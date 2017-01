Los recicladores en Bogotá seguirán peleándose cada cartón

Los recicladores están divididos. Mientras unos piden zonas exclusivas para trabajar, otros piden que no les impongan fronteras en la ciudad. / Óscar Pérez

En un mes se abriría la licitación para escoger a las cinco empresas que se encargarán de recoger la basura en Bogotá durante los próximos ocho años. La Alcaldía celebra porque en pocos días podrá comenzar, por fin, un proceso que debió haberse hecho en 2011 (administración de Samuel Moreno) y que por múltiples dificultades se ha venido aplazando. Varios sectores de recicladores, sin embargo, han manifestado su prevención, porque mientras eso significará que a los nuevos operadores del aseo les asegurarán áreas exclusivas para desempeñar su labor, ellos tendrán que seguir compitiendo entre sí.

En diciembre pasado, como lo contó El Espectador, dos organizaciones de recicladores interpusieron una tutela contra la licitación, pues consideran que, tal y como está diseñada, no les garantiza el acceso al material. Esto, entre otras razones, debido a que seguirán peleándose entre ellos los cartones, botellas, papeles, etc. que encuentren en sus recorridos, sin tener garantía de que, cada día que salgan, podrán recoger la misma cantidad. La licitación, concluyen, no hace nada para mejorar esa situación.

En un foro organizado ayer por el Concejo, Flor María Ramírez, representante de la Asociación de Recicladores Unidos de Bogotá, lo dijo así: “Tener acceso cierto y seguro al material es que nos den un contrato, así como las empresas de aseo tienen derecho a los suyos. Las rutas de aprovechamiento deben ser exclusivas para los recicladores, y eso se debe garantizar mediante licitación”.

La esencia de esa idea es que la ciudad (como se hace en el caso de las empresas que recogen basura) sea dividida por zonas, en cada una de las cuales sólo puedan reciclar determinadas organizaciones de recicladores. Pero no es fácil, principalmente porque el gremio carece de la formalización de la que gozan las compañías de basuras, y las dinámicas propias de ese oficio hacen que un reciclador se mueva, si quiere, por toda la ciudad.

Ese es el argumento de la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Beatriz Elena Cárdenas, encargada de la licitación del aseo. Las estadísticas de esa entidad indican que de los 20.903 recicladores registrados en Bogotá, apenas 9.238 están carnetizados, 11.082 tienen cuenta bancaria y 6.000 están en una asociación.

La funcionaria manifestó en el foro que primero se debe propender por una mayor formalización de este gremio, dado que, si en este momento el Distrito optara por otorgarles áreas exclusivas para que presten su servicio, “muy pocas organizaciones tendrían la capacidad de asumirlas y cumplir. Significaría excluir, más o menos, al 95 % de la población recicladora de Bogotá”. De ahí que, por lo pronto, ellos tengan que seguir peleándose cada cartón.

A eso se suma que no todos están de acuerdo con repartirse la ciudad por zonas. Magda Barinas, líder de la Asociación Ecoalianza Estratégica, que agrupa a unos 2.000 trabajadores de ese gremio, pidió ayer: “No nos pongan fronteras para trabajar, porque nosotros vamos de sur a norte”.

Pero, entonces, ¿cuál es la propuesta de la Alcaldía, teniendo en cuenta que los recicladores recuperan a diario unas 1.200 toneladas de material, cerca del 20 % de los residuos que produce Bogotá cada jornada? La directora de la Uaesp hizo énfasis en que la licitación que se viene es para garantizar la recolección de basuras y no tiene que ver con reciclaje. Recalcó, no obstante, que entre las condiciones que les ponen a las empresas está la de no recoger reciclaje, con el fin de que quede a disposición de quienes viven de ese material.

Por fuera de la licitación, agregó, la Alcaldía ejecutará otras acciones, ya contempladas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) que firmó el alcalde Enrique Peñalosa en noviembre pasado. Por ejemplo, en marzo expedirá una norma para obligar a que las entidades que organicen eventos masivos tengan que entregarles a los recicladores el material aprovechable que quede. Progresivamente se definirán rutas de reciclaje y, por otra parte, de acuerdo con los niveles de formalización de las organizaciones, les entregarán bodegas, computadores, uniformes, básculas y maquinaria para el proceso de aprovechamiento.

Los recicladores están a la espera, no sin cierta prevención. Como lo dijo ayer Nohra Padilla, la reconocida líder de la Asociación de Recicladores de Bogotá: “El énfasis en aprovechamiento desplaza las tecnologías y formas tradicionales de recoger residuos, y eso es algo que no les conviene a las empresas que viven de recoger basura”.