“América somos todos”: el emotivo mensaje de Corona para deshacer el lema de Trump

El lema “Make America great again!”, aunque ya había sido usado en 1980 por Ronald Reagan, se convirtió en insignia de Donald Trump. Una frase que pronunció miles de veces cuando su nombre como presidenciable de EE. UU. era tomado como una broma por muchos, pero que hizo parte de una campaña que lo terminó llevando a la Casa Blanca tras una reñida disputa con Hillary Clinton. Lo que olvidaron, o ni siquiera saben millones de estadounidenses, es que América es todo un continente y no solo su país, algo que quiso recordarle la marca de cerveza Corona al republicano que solo lleva seis días en el poder y ya ha mostrado que la campaña de odio que hizo no eran solo promesas.

Con un anuncio más político que comercial, la marca mexicana de cerveza quiso decirle a Trump que a América no hay que hacerla grande de nuevo, pues ya es grande. Increíbles tomas de varias ciudades del continente, hacen parte del video que resalta la multiculturalidad, clima, sabores, deportes, ubicación geográfica, recursos naturales y, sobre todo, la enorme diversidad de personas que hay en un lugar del planeta que si por algo se ha caracterizado es por las mezclas.

Pero Corona también le gritó a Trump que cese la división, y que no use el nombre de América para fomentar el odio entre ciudadanos de la parte norte, centro y sur del continente. “Basta de usar nuestro nombre para generar divisiones. Eso no es lo que somos. Somos la tierra de la mezcla y nos enorgullecen nuestros colores. Somos el continente que toca los dos polos. Somos el ombligo del mundo y también sus pulmones”, dice parte del emotivo anuncio que se ha difundido millones de veces en redes sociales. Actualmente, el video en la cuenta de YouTube de la cervecera cuenta con más de 6 millones de visualizaciones y más de 14.000 “me gusta”.

El video, claro mensaje a Estados Unidos por la decisión del nuevo gobierno de construir un muro fronterizo que divida a la potencia norteamericana con México, también busca unir a los ciudadanos centro y sudamericanos, y los llama a creer menos en las palabras de Trump y más en la fuerza de la unión de América, el continente.