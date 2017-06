Conozca a Darci Lynne, la niña ventrílocua que tiene sin habla a Estados Unidos

Redacción actualidad

La presentación de la menor, en compañía de su coneja ‘Petunia’, dejó atónitos no solo a los miembros del jurado del programa ‘America's Got Talent’, sino al público que no dejó de ovacionarla. Esta fue su presentación.