Daniel Samper a Álvaro Uribe: "Yo no le tengo miedo"

Redacción actualidad

"No me dejaré difamar de semejante manera por usted. Instauraré las acciones legales que corresponden para no permitir que dañe mi honra", dijo el periodista.

El periodista Daniel Samper Ospina publicó en su cuenta de Twitter un video en el que le advierte al senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, que no permitirá difamar su nombre. El video se conoce luego de que el político lo llamara públicamente "violador de niños".

"Yo no le tengo miedo doctor Uribe. No me dejaré difamar de semejante manera por usted. Instauraré las acciones legales que corresponden para no permitir que dañe mi honra", dijo el periodista.

"La impunidad de la que ha gozado hasta la fecha, no me desalienta para pelear con las armas legales de las que dispongo como ciudadano".



Luego de que el político llamara "violador de niños" al periodista, en redes sociales hubo un respaldo masivo hacia el comunicador y una condena generalizada hacia el exmandatario.

La polémica se atizó cuando Uribe compartió en su cuenta de Twitter un documento en el que un ciudadano al que identifica como Fedrico Escobar, protesta por una columna que Daniel Samper escribió el pasado 18 de junio.

El texto de Escobar dice: " (...) me ha ofendido como antioqueño, y si la revista decidió publicarla, me considero igualmente ofendido por ella, que es por lo que quise aprovechar que recientemente fui contactado por ustedes para efectos de la renovación de mi suscripción, para modificarles mi decisión de no renovarla y cancelarla, desde lo antes que sea posible".

Agrega: "Comprendo el valor de la independencia y libertad de prensa, y profeso por esos valores un profundo respeto. Pero una cosa es la independencia, en el marco de la cual es admisible la sátira política, incluso cuando ella resulta uricante, como la que caracteriza la columna de Samper Ospina, y otra es el caer en insulto a un región. Lo interesante de este congreso es que se expresa la voluntad política de otras fuerzas de la izquierda".