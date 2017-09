Donald Trump se convierte en abuelo por novena vez

Eric Trump, el segundo hijo del presidente con su primera esposa, Ivana Trump, anunció el nacimiento de su primer bebé, Eric "Luke" Trump.

"@LaraLeaTrump y yo estamos encantados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Eric "Luke" Trump, a las 8.50 de esta mañana", confirmó Eric Trump en un mensaje en Twitter.

. @LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8



Con el nacimiento de Eric "Luke" Trump, ya son nueve los nietos que tiene el magnate neoyorquino.

El hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr, tiene cinco hijos con su esposa, Vanessa Haydon, mientras que Ivanka Trump tiene tres hijos con su esposo, Jared Kushner.

El presidente Trump también se manifestó a través de las redes sociales y felicitó a la pareja:



Congratulations to Eric & Lara on the birth of their son, Eric "Luke" Trump this morning! https://t.co/Aw0AV82XdE

También se manifestó Donald Trump Jr, quien le envió un mensaje, en broma, a su hermano : "Congrats amigo. Bienvenido al club. Ahora que las sutilezas están fuera del camino es la venganza de un hermano mayor por ese tambor puesto a mis hijos"

Congrats buddy. Welcome to the club. Now that the niceties are out of the way it's older brother revenge for that drum set to my kids https://t.co/yCW4Wjqh2M

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 12 de septiembre de 2017