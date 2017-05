El caso de acoso sexual en la televisión que indigna a los italianos

En medio de un ensayo en el programa Amici di Maria di Filippi, del canal italiano Canale, al cantante italiana Emma Marrone, quien fue representante de ese país en Eurovisión 2014, sufrió de lo que sería un evidente acoso que muchos medios han considerado como una broma.

La escena fue protagonizada por un bailarín, que, mientras Marrone interpretaba una canción, empezó a tocarla de forma obscena. En uno de los momentos le toca las nalgas y la mujer intenta apartarlo con su pierna. (Vea el video al final de la nota)

Luego, en el video publicado con sonidos graciosos y publicado por el canal, se ve cuando el bailarín intenta tocarle los senos hasta el punto de hacerla parar. “No, un poco menos”, señaló la cantante, de acuerdo con el diario El País, de España.

“No quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!”, también habría dicho Marrone, según el diario La Vanguardia.

Todo se desarrolla, aparentemente, en medio de risas y aplausos por parte del público presente. Y, aunque también parecería un plan armado para molestar a la mujer en el ensayo, los italianos no han dudado en señalar que se trata de un caso de abuso sexual en contra de Marrone.

El caso también es objeto de críticas por asociaciones italianas encargadas de velar por la protección de las mujeres, así como el hecho de que estas escenas sean utilizadas en un programa que es visto masivamente por jóvenes.