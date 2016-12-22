Exprisionero ruso recreó sus recetas carceleras a través de Instagram
Andrei Brabanov muestra cómo, durante tres años y medio, trasformó su comida tras las rejas con ingeniosas creaciones vegetarianas.
Por: Redacción Internacional
Foto: Tomado del Instagram russidit
A Andrei Barabanov lo condenaron por supuesta participación en disturbios masivos en el año 2012. La organización Amnistía Internacional reclamó su libertad en aquel momento, alegando su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión como activista y ciudadano ruso.
Lo cual fue en vano. Pero durante los tres años y medio que Barabanov estuvo en la cárcel se dedicó a desarrollar sus habilidades de cocina. En 2015, el hombre quedó en libertad y decidió crear una cuenta en la red social Instagram llamada Russidit, donde publica diversas recetas que junto a sus compañeros de celda inventó.
Entre las recetas vegetarianas hay fideos instantáneos con mayonesa, sopa de queso, ensalada con habichuelas y más. Además de platos navideños y una pasta de chocolate con un parecido a la Nutella, que disfrutaban los presos cual un manjar.
Андрей Барабанов, переехавший в Чехию, продолжает готовить блюда по тюремным рецептам. Рецепт 16 Перед вами настоящие рыбные котлеты с луком, приготовленные по лагерному рецепту. Для их приготовления мы набирали рыбы со столовой, а так как готовили большой компанией, то принести получалось достаточно много. Для начала нужно было куски рыбы хорошо промыть от комбижира(масла крайне плохого качества), потом вытащить все кости, коих было много , так как рыба речная. Далее брали хлеб, мелко его крошили без корки, немного мочили и смешивали с рыбой, луком и приправами. После этого можно было лепить сами котлеты. Чтобы масса лучше держалась сверху посыпали овсом и жарили на сковороде либо в кастрюле. Смотря, что было в наличии. Жарили как правило так много, что постоянно угощали проходящих мимо людей. Запах стоял сильный, но по итогу получалось вкусно и чрезвычайно сытно. Делать такое блюдо можно было часто, ведь рыбу на ужин в столовой давали почти каждый день, главное чтобы была плитка и желание готовить.
Андрей Барабанов после перерыва, связанного с переездом в Чехию, продолжает публиковать свои тюремные рецепты. Рецепт 14 Перед вами гречка хлопьями с молоком и медом. Это сытная каша была незаменимым блюдом на протяжении всего срока. Находясь в Бутырке, я не мог готовить продукты на плите или доставать картошку и каши просто спасали. Большой плюс гречки, что она никогда не надоедала в отличие от той же овсянки. Есть множество способов сделать гречу вкуснее. Один из моих любимых - это налить молока в уже запаренную кашу, положить ложку сливочного масла и добавить меда. Гречка очень сытная каша и после нее не тянуло на что-то еще кроме сладкого. Когда была возможность, я заказывал по 5 пачек сразу, чтобы был запас. Мой сокамерник Глеб добавлял в нее тушенку и масло. По его словам получалось очень вкусно и хватало даже на то, чтобы регулярно заниматься спортом. Приятного аппетита.
Рецепт 13: Макароны с овощами и сыром. А это одно из самых сытных блюд, которые мы готовили в лагере. Благо там можно было купить макароны, которые необходимо варить. Парни любили еще обжарить их в сковороде, но такое мой желудок просто не переносил и я просил так не делать. Мы брали 2/3 пачки макарон и варили их в кастрюле, отдельно обжаривали лук с морковью, добавляя туда разные специи. Как-то раз Жене, который освободился через месяц после меня, зашло много разных специй, среди них были и достаточно редкие куркума с карри. После того как макароны сварились, промывали их и опять закидывали в кастрюлю, куда добавляли овощи и сыр, разогревали на большом количестве масла, чтобы не пригорало. В конце готовки я откладывал себе в тарелку порцию без маса, а они кидали себе тушонку. Все были очень довольны, ведь получалось очень сытно, хватало на трех-четырех человек. Парни говорили, что я лучший "семейник", ведь оставалось больше мяса. #рецепты #русьсидящая #макароны #еда #заключенные
Рецепт 12 : Салат с горохом. Это самый простой салат, который можно приготовить в лагере. Самый простой он, потому что очень легко достать ингредиенты. Яйца брали в столовой по выходным. Поскольку выдают по одному яйцу на человека, то важно идти всем вместе. Горошек легко приобрести в лагерном магазине, а лук и майонез есть много у кого. Можно добавить картошку, но обычно готовили без нее, так как ее слишком долго варить. Салат подавали к макаронам. Бон апети! #русьсидящая #заключенные #еда #рецепты #салаты
Второй день марафона тюремной пищи завершился приготовлением густой коричневой массы, которую следует намазывать на хлеб. По словам автора, Андрея Барабанова, данное кулинарное произведение чем-то напоминает нутеллу. Рецептом этого лакомства с нами поделился Александр Марголин, узник "6 мая", который отсидел 3 года, почти 2 года в СИЗО и 13 месяцев в ИК-6 Стенькино Рязанской области Ингредиенты: 400 грамм печенья "Юбилейное" или его примитивных аналогов, 3 чайные ложки какао-порошка, кружка молока, 150 грамм сливочного масла, любые орехи, полбанки сгущенного молока. 1. Нагрейте кипятильником воду в тазике. Поставьте в таз емкость с маслом. Наберитесь терпения. Через несколько минут паровая баня превратит масло в жирную жижу. 2. Измельчите печенье и орехи. Получившуюся крошку добавьте в жирную жижу. 3. Перемешайте тщательно. 4. Влейте в получившуюся смесь горячее молоко и сгущенку, а потом добавьте какао. 5. Продолжайте тщательно перемешивать до тех пор, пока масса не приобретет приятную консистенцию. 6. Поставьте емкость с "нутеллой" в холодное место. 7. Намазывайте на хлеб. 8. Делитесь #тюрьма #рецепты #русьсидящая #заключенные #еда #сладость
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