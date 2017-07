¿Fredy Guarín vuelve a coquetearle a Sara Uribe?

Redacción actualidad

Luego de terminar su relación con la presentadora Sara Uribe para volver junto a su esposa, el futbolista Fredy Guarín reapareció esta semana en las redes sociales de la exparticipante del reality Protagonistas de Novela y hoy presentadora de la emisora La Kalle. (Lea aquí: "Lastimosamente no me diste la cara": Sara Uribe a Fredy Guarín)

El jugador se unió a una transmisión en vivo del programa radial, y empezó a escribir comentarios. En una primera oportunidad Guarín dijo: “Disfrutemos de programa que está bien bueno”. Antes había enviado unos emoticones con corazones.

Y este sábado, durante una transmisión en la cuenta de Instagram de Uribe, en la que ella contaba sobre un nuevo proyecto con una marca de pijamas, Guarín volvió a escribir con emoticones de corazones.

En enero, la modelo habló con la revista 15 Minutos sobre su sonada ruptura con el jugador. Aseguró que sí fue novia de él, y que así la presentaba ante "sus amigos" y que finalizó el romance el día que regresaba a China para jugar en el equipo Shanghái Shenhua cuando la llamó desde el aeropuerto".

"Lo único que le dije fue ten cuidado, buen viaje, si tomaste la decisión, la respeto. Lastimosamente no me diste la cara y si tu mujer es buena y crees que merecen otra oportunidad, aprovéchala. (…) Eso sí, no me hubieras hecho daño no me hubieras puesto en burla", dijo Uribe.

¿Cómo se conocieron? Ella afirmó que el futbolista la contactó luego del Mundial de Brasil 2014, cuando era novia del músico Daniel Calderón, por lo que no vio ningún problema en cultivar una amistad. "Fredy me contaba que su relación estaba deteriorada desde 2014, incluso que por eso su esposa no asistió al Mundial", reveló la presentadora.

Tras su ruptura con Calderón, Sara Uribe y Fredy Guarín retomaron el contacto en Medellín, momento en el que el mediocampista del Shanhái Shenhua le comentó que se estaba divorciando de Andreina Fiallo.