¿Hollywood o Hollyweed?: vándalos alteran icónico letrero por broma de año nuevo

Durante la víspera de año nuevo el icónico letrero de la meca del cine estadounidense “Hollywood” fue cambiado a “Hollyweed”, que en español hace referencia a la marihuana. Al parecer un grupo de jóvenes habrían modificado las letras como parte de una “broma de año nuevo” que causó polémica en Los Angeles en la mañana de este domingo.

El cambio que los presuntos vándalos realizaron en el cartel fue sustituir las “O” por las letras “E”, para así formar la palabra “weed”, la cual significa “hierba”.

De acuerdo con medios estadounidenses, el Departamento de Policía de la división de Hollywood aseguró estar al tanto de la situación de “vandalismo”, y que comenzará de inmediato con la investigación para dar con los responsables.

La broma ha causado risas y burlas por parte de los ciudadanos californianos quienes se despertaron y, al mirar hacia el “Monte Lee”, en donde está ubicado el letrero, se encontraron con la particular modificación.

Some prankster tweaked the #HollywoodSign overnight (this is not an adulterated pic). Hippy New Year everyone. pic.twitter.com/XpiiuDa92K