Hombre decapita a su madre en Estados Unidos

Redacción Actualidad.

El pasado sábado, durante la celebración del Día de la Madre, Joshua Lee Webb, de 36 años, entró en el supermercado “Harvest Market Thriftway”, en Estacada, Oregón, con un aspecto demasiado extraño que de inmediato levantó sospechas. Su ropa estaba ensangrentada, en la mano derecha tenía una cabeza humana y en la izquierda un cuchillo con el que le dio siete puñaladas a uno de los empleados del lugar.

Según informó la policía, el hombre había acabado de decapitar a su madre, Tina Marie Webb, en la casa en la que vivían junto a su padre en Colton, un pueblo ubicado a unos kilómetros del almacén. Luego se desplazó hasta el supermercado y atacó a Michael Wagner, de 66 años, quien fue trasladado a un hospital. Webb fue desarmado por otros empleados mientras llegaba la policía, luego paso por unos exámenes médicos y, finalmente, fue trasladado a la cárcel.

Joshua Lee Webb padece problemas de visión, razón por la que vivía con sus padres, quienes lo ayudaban. David Webb, padre del atacante, afirmó que nunca había notado que su hijo tenía un problema o, de lo contrario, lo hubiera ayudado.

Suspect Joshua Lee Webb booked on Murder charge for Homicide in Colton on Elwood Rd and Attempted Murder for incident in Estacada pic.twitter.com/AWFXCv2DI0 — Clackamas Sheriff (@ClackCoSheriff) 15 de mayo de 2017

El progenitor del agresor no se encontraba en la vivienda en el momento en que ocurrió el crimen. “Ojalá tuviera respuestas, pero no tengo. He esperado toda mi vida para jubilarme con mi mujer y ahora no puedo. Es lo único que sé”, fue lo que dijo el progenitor de Joshua, según recogió el diario El País. Joshua Lee Webb será procesado por los delitos de homicidio en Colton e intento de homicidio en Estacada, Estados Unidos.