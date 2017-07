Indignación en redes por trino de Uribe contra Daniel Samper Ospina

Las diferencias entre el periodista Daniel Samper y el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, tomaron este viernes un rumbo que podría acercar al expresidente a los estrados judiciales.

Luego de que el político llamara "violador de niños" al periodista, en redes sociales hubo un respaldo masivo hacia el comunicador y una condena generalizada hacia el exmandatario.

La polémica se atizó cuando Uribe compartió en su cuenta de Twitter un documento en el que un ciudadano al que identifica como Fedrico Escobar, protesta por una columna que Daniel Samper escribió el pasado 18 de junio.



El texto de Escobar dice: " (...) me ha ofendido como antioqueño, y si la revista decidió publicarla, me considero igualmente ofendido por ella, que es por lo que quise aprovechar que recientemente fui contactado por ustedes para efectos de la renovación de mi suscripción, para modificarles mi decisión de no renovarla y cancelarla, desde lo antes que sea posible".

Agrega: "Comprendo el valor de la independencia y libertad de prensa, y profeso por esos valores un profundo respeto. Pero una cosa es la independencia, en el marco de la cual es admisible la sátira política, incluso cuando ella resulta uricante, como la que caracteriza la columna de Samper Ospina, y otra es el caer en insulto a un región. Lo interesante de este congreso es que se expresa la voluntad política de otras fuerzas de la izquierda".



Semana, de inmediato, rechazó el trino del político.



La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también rechazó lo que expresó en la red social el exmandatario.

"Sus ataques a periodistas violan la libertad de prensa y los ponen en riesgo".



Reacciones:



No es la primera vez que el periodista y el político confrontan. El pasado 20 de mayo Uribe le dijo al periodista que era un "payaso".

La respuesta de Ospina no tardó. Pero no lo hizo respondiendo con un insulto ni acudiendo a otro tipo de agresiones, sino hablando sobre el oficio del payaso y de la política con un invitado especial: David Larible, uno de los payasos más reconocidos del mundo.

“¿Que a uno le diga que es un payaso es un insulto?”, le pregunta Samper al payaso italiano. “Para mí no. Y creo que para la gente que tiene corazón y tiene alma, no es una ofensa”, responde Larible.

También le consulto sobre si le molestaba que los políticos utilizaran la palabra payaso como una ofensa en contra de otras personas. “La verdad no me molesta. Nosotros los payasos, entre nosotros, cuando queremos ofendernos nos decimos ‘político’”.