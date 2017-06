Joven peruano imita a "13 reasons why": se suicida y deja audios

Redacción Actualidad.

Dylan Minnette y Katherine Langford como Clay Jensen y Hannah Baker en "13 reasons why".

"13 reasons why", en español , "Por trece razones" es una polémica serie original de Netflix que cuenta la historia de Hanna Baker, una joven que antes de suicidarse deja 13 cintas explicando su decisión. Las cintas son enviadas a las personas que considera responsables. La controversia de la serie ha generado tanto el apoyo de los que creen que es importante que los jóvenes vean ese tipo de contenidos, como la desaprobación de educadores y expertos en salud mental, quienes aseguran que podría generar un efecto negativo en los chicos que tienen tendencias suicidas. (¿Ver o no ver 13 Reasons Why?)

Así sucedió con Franco Alonso Lazo Medrano, de 23 años, un joven peruano que, al parecer, replicó lo que vio en la serie. Según informó el diario La Vanguardia, el ingeniero industrial egresado de la Universidad San Pablo se tiró desde el cuarto piso de su vivienda situada en Arequipa, Perú.

La madre de Lazo Medrano vio el momento en que su hijo se tiró, quien a pesar de la caída seguía con vida. Sus familiares lo trasladaron a la clínica, pero llegó al lugar sin signos vitales.

Antes de tirarse al vacío el joven dejó por escrito dos notas suicidas, fueron encontradas cuando se realizó la inspección criminalística a la casa del joven. En ellas se despedía de Claudia, su amada. También dejó las instrucciones, similar a lo que pasa en la serie, indicando los nombres de quienes deberían escuchar los audios que dejó en su computador.

Con este caso, y en tan solo dos meses del estreno de la popular serie, el debate vuelve a abrirse.