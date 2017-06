La historia de una pareja que "vive del aire” y que creyeron varios medios de comunicación

Cuando se conoció la historia de Akahi Ricardo y Camila Castillo, una pareja que se mueve entre Ecuador y Estados Unidos, en la que sostenían que podía sobrevivir a la “energía del universo” y abstenerse de comer, muchos medios les creyeron.

Sin embargo, todo parece indicar que las ideas de la dieta “respiratoria” son simplemente imposibles de concebir y no es posible sobrevivir sin agua ni comida.

Según reseña CNN, la historia se conoció a través de News Dog Media, una empresa de creación de contenidos en el Reino Unido que vende material a diferentes medios de comunicación y, según le dijo Matt Growcoot, representante de esa compañía, a CNN, se realizaron dos entrevistas con la pareja a través de Skype.

Asimismo, aceptó que, dada las condiciones económicas de la empresa, faltó “volar a Ecuador y monitorear lo que comen durante unas semanas”.

Sin embargo, la historia de Ricardo y Castillo, aunque difícil de creer, fue comprada y replicada por numerosos e importantes medios de comunicación alrededor del mundo, como Yahoo News, The Independent, The Sun, The New York Post o The Daily Mail, razón por la que el estilo de vida “respiratorio” que llevaba la pareja no tardó en hacerse viral y ser de conocimiento de la comunidad médica.

A raíz de las dudas, y luego de que The New York Post fuese contactado por CNN, el diario publicó una nueva historia en la que expertos refutaban lo que aseguraba la pareja. "Las afirmaciones de la dieta respiratoria son mentiras", señalaba la dietista Tanya Zuckerbrot en el artículo, calificaba lo que sostenía la pareja como “muy peligroso”.

De acuerdo con las declaraciones que entregó Akahi Ricardo a CNN, en medio del revuelo que la publicación de la historia generó, no sería recomendable hacer pasar hambre al cuerpo si no se tiene el