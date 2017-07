La música suena bajo el mar en uno de los mayores arrecifes de coral

EFE

El Underwater Music Festival (Festival de Música Submarino) celebró hoy su trigésima tercera edición con el mismo espíritu que cuando nació en 1985, como es concienciar a la población de la importancia de conservar un arrecife que tan solo superan el Gran Arrecife de Coral australiano y el arrecife mesoamericano.

Y para ello, nada mejor que escuchar música bajo el agua en un paraje natural y único.

"Como los Cayos no tenían teatros y a nosotros nos gustaba la música y el buceo, pensamos que por qué no podíamos poner la música debajo del mar. De eso ya hace 33 años", dijo el cofundador del festival, Bill Becker.

Becker es además director de noticias de la radio local US1 Radio, veterana emisora que selecciona las canciones del festival y que es sintonizada por los conductores que atraviesa la legendaria autopista US1 que comienza en Cayo Hueso.

El día del evento, la emisora retransmite una cita en la que se intercalan música y anuncios dedicados a la protección del lugar, para que "más gente pueda disfrutar del arrecife de coral en el futuro", dice Becker, y de sus más de 50 especies diferentes de coral y 100 tipos de peces tropicales.

Más de 400 amantes de esta suerte de "buceo musical" se acercan poco a poco a la zona, unos con equipos de buceo y otros simplemente disfrazados de estrellas del rock y máscaras de esnórquel.

Después de tres décadas, el organizador dice que hay muchos turistas que llegan solo por el festival, que tiene lugar siempre el fin de semana posterior al cuatro de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.

Desde la superficie, el color índigo del agua deja entrever las maravillas submarinas que esperan a todos los aventureros y, al entrar al agua, suena la banda sonora de la película de Disney "La sirenita".

Y a la vez que el tema "Bajo el mar" alcanza a los oyentes con un efecto envolvente que en un principio confunde al bañista, dos mujeres ataviadas con disfraces de sirena nadan junto a todo el que se sumerge hasta el fondo del océano a unos ocho metros de profundidad, para ver las formaciones naturales.

El Festival de Música Submarino de Lower Keys es posible gracias a los cinco altavoces submarinos especiales colocados por debajo del casco de varios barcos y que, según Becker, hacen que el sonido "rodee" al que bucea.

"No puedes averiguar por dónde te vienen los sonidos submarinos. El sonido viaja debajo del agua cinco veces más rápido que en el aire", explica.

A los oídos de los submarinistas llegan canciones de siempre como "Take Me Home", de Phil Collins, o "Yellow Submarine", de los Beatles, así como temas de relajación y "new wave" para una experiencia más "zen".

Pero Becker reconoce que las favoritas siempre son "Octopus's Garden" y "Yellow Submarine", ambas creaciones de Ringo Starr, al que "le gustaría" este festival único, según dice.

"Otro día más en el paraíso", dice el locutor al otro lado de la radio antes de pinchar el siguiente tema en el soleado día de julio en los Cayos de la Florida, una de las zonas más turísticas del país.

Para que la experiencia sea más realista, un trío de buceadoras lleva recreaciones de instrumentos musicales inspirados en la obra de Julio Verne, que mezclan instrumentos clásicos con peces, incluida la nueva "barra-tuba", mitad barracuda y mitad tuba.

Todos los confecciona a mano desde hace catorce años el artista local August Powers, que trabaja en cobre y "por amor al arte", y quien afirma que, aunque sea solo por hoy, cree también en las sirenas. "Quien no crea, que no venga", enfatiza.

Esta mezcla de música, arte y naturaleza en estado puro es "positiva" para que la gente "aprecie" el arrecife, señala Gena Parsons, encargada de comunicaciones de la fundación Florida Keys National Marine Sanctuary.

No obstante, los 9.600 kilómetros cuadrados de terreno de los que se ocupa esta fundación gubernamental suelen ser objeto de actuaciones invasivas.

"Con eventos así decimos que tenemos un lugar hermoso y necesitamos cuidarlo", declara la especialista justo antes de darse su chapuzón en el arrecife.