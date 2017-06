La nueva parodia de ‘Despacito’ en la que participa Luis Fonsi

Redacción actualidad

The Jackal

Como si con el reconocimiento global que ya tiene ‘Despacito’ (que ha llegado a ser llamda la nueva Macarena por el impacto global que ha tenido), la canción de Luis Fonsi con Daddy Yankee sigue dando de qué hablar. Primero fue su éxito, luego la colaboración con Justin Bieber (que la llevó al primer lugar en varias partes del mundo) y después las parodias.

Las más recientes, las de tres italianos en un carro criticando la canción. Lo particular de esto es que son dos videos: el primero que salió hace un par de semanas. Fue tal impacto que tuvo que el mismo Luis Fonsi compartió la divertida grabación en sus redes sociales.

Pero no se quedó solo ahí. Los tres actores del grupo The Jackal grabaron un nuevo video, como en el primero, el motivo de sus quejas empieza cuando encienden la radio y suena la melodía de la canción. Pero ahora se lamentan es porque su crítica, en vez de ayudarles a no oírla más, hizo que ahora los “pararan en la calle pidiéndoles que canten”.

Después de decir eso, comienzan a burlarse de Luis Fonsi. Uno de los tres, el copiloto, asegura que “para mí, a este tipo nadie lo conoce en la calle”, a lo que el otro pasajero le responde, entre risas, “claro, ¿quién es Fonsi?”. Entonces, lo inevitable. Llega el coro de “des-pa-cito” y los tres la corean. Pero esta ocasión, en vez de cantarla, apagan el radio.

A pesar de eso, la canción sigue sonando. Es en ese momento que miran al carro que está a su lado y ven a Luis Fonsi. Primero mudos y luego emocionados, gritan: “Enrique Iglesias”, confirmando lo que creen de que nadie reconocería a Fonsi y comienzan a cantar.

El divetido video, que apenas fue publicado este viernes, ya cuenta con más de 3,9 millones de reproducciones en Facebook.

Vea aquí el video: