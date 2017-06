Maluma abandona entrevista porque le preguntaron por “4 babys”

Redacción actualidad

El cantante Maluma estaba siendo entrevistado por el periodista Tony Dandrades, para Univisión. En el programa también estaba invitado el artista vallenato Felipe Peláez, con quien el paisa grabó una fusión llamada “Duele tanto”. Pero la entrevista no salió como estaba pensada. (Lea aquí: Columnista del Huffington Post llama a Maluma “machista y misógino”)

El comunicador se dirigió a Maluma para preguntarle sobre la polémica por la canción “4 babys”, a la que líderes de opinión y feministas tildaron hace unos meses de misógina y machista. “¿Cuándo tú grabaste el tema, esperabas tanta controversia?”, preguntó Dandrades. “Es que creo que vinimos a hacer una entrevista de lo de Pipe”, respondió el paisa, quien segundos después se puso de pie.

“Sí, pero también vamos a hacer un ping pong”, replicó el periodista para luego dirigirse a Peláez y preguntarle: “Bien, ¿cuál es tu opinión sobre el trap? Fue entonces cuando Maluma interrumpió y se levantó de su silla para marcharse. “Yo creo que no deberías responderle”, le dijo Maluma a su acompañante. “Qué pena pipe…son cosas que a mí no me interesan en este momento”, añadió el colombiano.

Confundido, Peláez continuó con la entrevista. Hace más de un mes, en un hecho similar, Ricardo Arjona abandonó en vivo una entrevista en CNN. El cantante guatemalteco se retiró del programa del presentador Camilo Egaña, al no gustarle el enfoque y sentir que solo resaltaba la opinión de sus críticos. El presentador se refirió a una columna del ensayista Iván Gallo en la que tildaba al artista de revolucionario y criticaba sus letras. La ira de Arjona saltó a la vista. (Lea aquí: Ricardo Arjona se retiró enojado de entrevista en CNN)

La polémica alrededor de “4 babys” la desató una columnista de Huffington Post. Yolanda Domínguez dijo que el tema es una apología de violencia hacia las mujeres y que a estas las describe como “meros cuerpos intercambiables”. "Tú tienes toas mis cuentas de banco y el número de la Master Card. Tú eres mi mujer oficial" "Todas quieren chingarme encima de billetes de cien. Me tienen en un patín. Comprando en San Valentín. Ya me salieron más caras que un reloj de Ulysse Nardin", son algunos de los apartes de la canción.

Pese a la controversia generada, Maluma recibió el 6 de abril y de manos del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, el Escudo de Antioquia, la máxima distinción que el departamento le da un civil. (Lea aquí: Cantando "Cuatro Babys", Maluma recibió el Escudo de Antioquia)