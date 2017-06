Michelle Carter, la joven estadounidense acusada de inducir a su novio a suicidarse

Michelle Carter, de 20 años, enfrenta desde el martes un juicio al ser acusada de homicidio involuntario por el caso de Conrad Roy III, su novio, quien se suicidó al inhalar monóxido de carbono.

El hecho sucedió el 12 de julio de 2014. Conrad fue encontrado dentro de su camioneta en Massachusetts, Estados Unidos.

Carter y Conrad se conocieron en 2012. Iniciaron la relación a través de internet, con llamadas telefónicas y, de la misma forma en que finalizó, mediante mensajes de texto. El joven siempre se caracterizó por tener pensamientos suicidas debido a problemas personales, según asegura la defensa de la joven.

El chico, quien en ese momento tenía 18 años, encontró en el suicidio su única salida, pero antes de cometerlo tuvo bastantes dudas que compartió con Carter, quien en lugar de apoyarlo, y según la evidencia y las acusaciones, realizadas en 2015, lo incitó a cometer el suicidio.

Así mostraron los registros presentados por la Oficina del Fiscal del Condado de Bristol y que recogió la BBC. En los mensajes de texto, enviados el día de la muerte de Conrad, se muestra el poco apoyo que le brindó Carter a su pareja con frases como "Estás listo y preparado. Todo lo que tienes que hacer es encender el generador y serás libre y feliz" o "Aquí no eres feliz y jamás lo serás. En el cielo sí que serás feliz. Simplemente hazlo".

Sin embargo, Conrad, al parecer, seguía con dudas y en un momento salió del vehículo en el que fue encontrado sin vida, pero en otro mensaje Carter le pidió que continuara: "¡Métete de nuevo al jodido auto!”.

También le aseguró que su familia lo entendería y que ella los apoyaría, "supongo que tus padres saben que estás en un mal momento. No digo que quieran que lo hagas, pero estoy segura de que pueden llegar a aceptarlo", le decía Carter. "Saben que no hay nada que puedan hacer. Han tratado de ayudar, todo el mundo lo ha intentado, pero hay un punto en el que no hay nada que alguien pueda hacer para salvarte, ni siquiera tú mismo", le escribió también, según la BBC.

La joven, quien podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel si es encontrada culpable, le pidió a Conrad que eliminara los mensajes antes de suicidarse porque sentía temor de ir a prisión o ser juzgada por la familia del joven.

La defensa de la estadounidense aseguró que Conrad tenía problemas de depresión y que en varias ocasiones ya había intentado quitarse la vida. Tras la muerte de su novio, Carter publicó mensajes en redes sociales mostrando su tristeza por la pérdida de su pareja y recaudó dinero para apoyar la prevención del suicidio, pero ahora se encuentra enfrentando el juicio.