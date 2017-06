Niña de 12 años que se declaraba lesbiana fue censurada por miembros de su iglesia mormona

Redacción actualidad

Lo que sería una manifestación pública de su intimidad e identidad ante el pleno de su comunidad religiosa, terminó siendo un episodio desagradable y amargo para una menor de apenas 12 años en Estados Unidos, quien tomó la decisión de revelar su orientación sexual ante su iglesia y fue censurada por ello.

Sucedió durante un encuentro de la congregación mormona ‘Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días’, a la que pertenece la familia de la menor, residente en Utah. Según informa CNN, tras discutirlo con sus padres y buscando “estar a salvo” consigo misma, Savannah optó por revelarle a su congregación que era lesbiana. El día elegido fue un domingo de ayuno y varios de sus amigos, que respaldaban su decisión, quisieron grabar el momento.

“Hola, mi nombre es Savannah y quiero compartir mi testimonio con ustedes”, inició la niña, quien se dirigió a la comunidad religiosa desde el atril de la iglesia. “Considero que soy una niña de padres celestiales. No sé si ellos nos hablan, pero en mi corazón siento que me hicieron y que me aman. Creo que fui hecha de esta manera, todas mis partes, por mis padres celestiales. Ellos no lo estropearon cuando me dieron cejas marrones o me hicieron nacer sin pelo. No lo estropearon cuando me dieron pecas o cuando me hicieron homosexual”, continuó.

Con tono fuerte y sin titubeos en su voz, Savannah –quien ya en junio de 2016 les había contado a sus padres sobre su orientación sexual– le narró a su iglesia sus sueños, sus anhelos y metas, pero especialmente su deseo de “amarse y no sentirse avergonzada” por ser ella misma.

“Dios me ama de esta forma, porque creo que ama a todas sus creaciones. Sé que no soy una horrible pecadora por ser quien soy, creo que Dios me lo diría si estuviera equivocada. Espero algún día tener citas, ir a bailes de la escuela, tomarme de la mano e ir a la universidad. Espero encontrar una pareja y tener un gran trabajo. Espero casarme y tener una familia. Sé que estos sueños y deseos son buenos y están bien. Sé que puedo conseguir todo esto como lesbiana y ser feliz. Quiero amarme y no sentirme avergonzada por ser yo misma”, aseguró.

Sin embargo, justo cuando iba a concluir su testimonio y aun cuando todavía se expresaba ante la comunidad mormona, el sonido del micrófono fue silenciado. Savannah inicialmente pensó que se trataba de un error técnico e incrédula miró a la persona encargada del sonido. En ese momento, uno de los líderes de la iglesia se acercó y empezó a hablarle. Resignada al comprender que no se trató de un error, decidió retirarse del atril. “Él me dijo que me sentara”, explicó la joven a CNN.

Acto seguido, la vocería fue tomada por un líder de la iglesia, quien dijo: "También quiero reconocer que todos somos hijos de Dios y que somos amados por nuestro padre celestial. No tengo ninguna duda de que el padre celestial nos ha hecho únicos de diferentes maneras. Por eso estoy agradecido".

Aunque la iglesia mormona aún no ha dado explicaciones sobre las razones por las cuales fue silenciado el micrófono, uno de sus líderes, el obispo local Judd Law, le aseguró a CNN que, como congregación, seguían extendiendo la mano a Savannah y su familia. “Hacemos todo lo posible para asegurarnos de que ella sepa que la amamos a ella y a su familia”, dijo.

En 2015, recuerda la cadena de televisión, se filtraron en internet los documentos oficiales de la política de la iglesia. Aunque en ellos se dice, entre otros, que apostatan a las parejas del mismo sexo que se hayan casado (es decir, que son enmarcados como personas que abandonan públicamente su religión o que rompen con el orden), se declara que en la fe mormona son bienvenidos quienes sientan atracción por personas de su mismo sexo.

No obstante, en estos casos se indica que los homosexuales “no pueden actuar sobre esos sentimientos, deben permanecer célibes y no se pueden casar con personas de su mismo sexo”, según registra CNN. En opinión del obispo Law, el video de la declaración de Savannah está siendo explotado con propósitos políticos.

"Este incidente ha creado algunas emociones tiernas, principalmente para una joven valiente (…) Es común que los miembros de la ‘Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días’ hablen ante una congregación de familias y compartan sus sentimientos y creencias –un testimonio– durante el servicio de alabanza”, explicó el religioso.