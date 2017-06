Niños de colegio en Inglaterra van a clases en falda porque no los dejan usar shorts

Una particular protesta vivió este jueves la institución Isca Academy, en Devon, Inglaterra, cuando cerca de 30 niños decidieron asistir a clases en falda por no permitírseles usar pantalones cortos en medio de la fuerte ola de calor que atraviesa el país: la más alta desde 1976.

“Muy refrescante”, le dijo uno de los niños periódico inglés The Guardian sobre su sensación usando la prenda de vestir. “Buena brisa”, agregó otro.

Most tweets supporting boys at Devon school wearing skirts to lessons in protest at not being allowed to put on shorts in heatwave. pic.twitter.com/POWm2oTUVj

— Simon Hall (@SimonHallNews) 22 de junio de 2017