“No soy mujer así que no tengo días malos": el comentario de Putin que desató controversia

Redacción Internacional.

El presidente ruso Vladimir Putin siempre se ha mostrado como un líder implacable. Fuera del Kremlin, en cambio, se ha dejado ver como un tipo tan rígido como irónico, revelando facetas curiosas para un hombre de tal poder: yudoka, jugador de hockey, intérprete de piano y hasta exespía de la KGB. No obstante, cada vez que da su opinión sobre un tema externo a lo geopolítico crea controversia por los tintes racistas y homófobos que en ocasiones han tenido sus comentarios. Volvió a ocurrir, pero esta vez Putin dejó ver un poco conocido lado machista.

En una conversación en la que el mandatario ruso habló de “The Putin interviews” (“Las entrevistas de Putin”), un documental dirigido por Oliver Stone que se emitirá el 12 de junio por el canal estadounidense CBS Showtime, afirmó que nunca tenía días malos. Con eso no se refería a que su labor como presidente fuera impecable y, mucho menos, a que su día a día transcurriera sin ningún apuro. Para él, esto tenía que ver con que no era mujer.

“Yo no soy mujer, así que no tengo días malos. No pretendo insultar a nadie; es solo la naturaleza de las cosas. Hay ciertos ciclos naturales”, respondió Putin durante la entrevista a la pregunta de si acostumbraba a tomarse días de descanso entre tanto trajín al frente de un gigante como Rusia.

No fue el único comentario que extrañó de su entrevista. También fue cuestionado sobre si hay o no homofobia en su país, debido a los recientes informes sobre redadas y detenciones en prisiones secretas a miembros de la comunidad LGBTI en Chechenia, algo que él negó de tajo. Para comprobar que Putin en realidad no es homofóbico, Stone le preguntó si entraría a una ducha comunal en un submarino, a lo que el presidente ruso contestó: “Preferiría no ir a la ducha con él. ¿Para qué provocarlo? Tú sabes, soy maestro de judo”, dejando nuevamente una sensación de rechazo hacia los homosexuales.

