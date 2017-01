Pingüino de SeaWorld recupera plumaje tras vestir un traje térmico

Una pingüino de edad avanzada del parque temático SeaWorld ha recuperado el plumaje que había perdido gracias a un traje térmico hecho con neopreno que fue diseñado por biólogos del centro de entretenimiento de Orlando (EE.UU.). (Lea: SeaWorld pone punto final a programa de espectáculos con orcas)

Según informó este miércoles SeaWorld, en el centro de Florida, la pingüino Wonder Twin, de 26 años y de la familia de los Adelie, empezó a perder el plumaje que la protege de las bajas temperaturas por causas propias de su edad, un fenómeno que puede sucederle incluso en ambientes salvajes, apuntó el centro.



Un equipo de biólogos y diseñadores de vestuarios del parque temático empezó a trabajar en la creación de un traje isotérmico que pueda imitar el plumaje de este ejemplar y ayudar así a que regule la temperatura de su cuerpo, esencial para su supervivencia.



Asimismo, además del traje, que le fue retirado el pasado diciembre, al ave se le modificó la dieta y se le aplicó un régimen de terapia de hormonas. "Con la ayuda de su traje marino, Wonder Twin pudo desarrollar una nueva capa de plumas y ya no necesita del mismo, ahora ha empezado el 2017 con nuevo plumaje", explicó Seaworld en un comunicado.

Pequeña y de enormes ojos blancos, Wonder Twin se hizo famosa por su participación en el espectáculo "Antártica: Imperio del Pingüino", que transporta a los visitantes del parque temático al frío del polo sur y en el que la pingüino se llegó a presentar con su traje de neopreno. EFE