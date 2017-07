Propuesta de matrimonio con tatuaje se hace viral

Redacción Actualidad.

Vinny Cappado- Smith, un tatuador de Estados Unidos, le propuso matrimonio a Brooke Wodark con un tatuaje. Ella tenía que responder en la piel: sí o no.

Wodark colgó el momento de la propuesta en su cuenta de Facebook. La prometida acompañó el video con la leyenda, “Vinny siempre había querido que yo lo tatuara. Hoy me dijo que era el día. Yo dibujé un simple corazón en su pierna, solo para ser sorprendida con un hermoso anillo de mi futuro esposo. Estoy muy feliz”. El video se hizo viral y ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones.

El novio, por su parte, publicó en su Instagram la foto de su tattoo que tiene la pregunta: Will you marry me? (¿Te casarías conmigo?) acompañado por dos recuadros con las opciones "Sí" y"No" y el anillo de compromiso con la leyenda “¡Esta X roja fue la primera vez que Brooke tatuó! Jaja, por suerte ella marcó sí”.

This red X was Brooke's first time ever tattooing! Haha luckily she checked yes (tattoo on me, not by me) #engaged Una publicación compartida de Vinny Capaldo-Smith (@vinnypxpx) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 12:18 PDT

Aunque por fortuna para Smith, y a pesar del dolor, la respuesta fue positiva, en redes sociales muchos se preguntas qué hubiera pasado si la opción marcada hubiese sido negativa.