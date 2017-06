¿Quién es el tal Alias Samuel del que tanto se habla en Twitter?

El corresponsal de la BBC en Colombia, el periodista argentino Natalio Cosoy, publicó este martes un texto titulado '¿Por qué no hay euforia en Colombia con la entrega de armas de las Farc?'.

En el artículo se analizan las razones por las que los colombianos no están del todo convencidos con lo que sucedió esta mañana en Mesetas (Meta) en el acto en el que las Farc oficializaron la dejación total de sus armas. "En el país se percibe más una mezcla de reticencia, desinterés y desconfianza, que de algarabía, entusiasmo y alivio", dice Cosoy.

Las razones de este ambiente son varias, una de ellas, tiene que ver con la "sobrepromesa de decir que lo que se estaba acordando era la paz en Colombia, cuando en realidad hay muchos otros factores de violencia que siguen activos, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las propias disidencias de las Farc o las bandas criminales con capacidad de control territorial, como el Clan del Golfo", escribe la BBC.

Basta con dar una mirada a lo que se dice en redes sociales para hacerse un mapa mental de la creciente polarización. La mayoría de las tedencias de esta noche están relacionadas con el tema de las armas de las Farc y las dudas que persisten en ese sentido. En ese panorama es TT #AliasSamuel. ¿Quién es? Es más conocido como El Patriota, un tuitero que ha dado de qué hablar por cuenta de sus radicales posturas contra la izquierda colombiana y sus adulaciones al Senador del Centro Democático, Álvaro Uribe Vélez.

En septiembre de 2015 lo visité en su casa. Quería saber si todo lo que expresaba en redes sociales era cierto o si se trataba de un personaje creado para despertar indignación. Se llama Jaime Arturo Restrepo Restrepo . La nota se publicó en KienyKe.com

¿Quién es El Patriota?

La primera imagen es sobrecogedora. Colgadas como si fueran obras de arte, El Patriota exhibe en el estudio de su casa tres poderosas armas. Se refiere a ellas como si fueran personas, les expresa sentimientos de cariño.

Al cuarto en el que se desarrolló la entrevista y que está en lo alto de una montaña, Restrepo le puso nombre: El Nido del Sirirí: Centro de Estudios Anticomunista y Contra Terroristas.

Samuel, según contó aquella vez, es un paramilitar que tuvo influencia en Sonsón, Antioquia. Samuel, así lo llamó el senador Ivan Cepeada tras una acalorada discusión que sostuvieron en Twitter en julio 2014.

Aquella vez, Restrepo retó a un Cepeda a un duelo armado.

“A mi no me difama más guerrillero asqueroso dígame donde y cuando y cuadramos esto. Escoja el arma. Espero respuesta (sic)”, dijo en otro de los tuits.

En su momento, el senador del Polo Democrático señaló, “Colombia ya debe superar ese estadio en el cual las cosas se resuelven a tiros. No voy a designar un padrino; lo de Restrepo son cosas que a mi modo de ver, son absolutamente inadmisibles en el debate público y democrático”.

Hubo otros trinos que no vale la pena repetir en este espacio. El Patriota uso palabras de un calibre más grueso que las armas que adornan su espacio de estudios.

"Yo a ese señor, no me le rectifico ni un caracter, ni un punto, ni una coma, ratifico todo lo que le dije. Porque home (sic), cuando el asunto pasa del plano político e ideológico al tema personal, donde se toca lo más íntimo del ser humano, la fibra más sensible, que es la dignidad, ahí si yo me hago matar”, me dijo aquella tarde.

Desde entonces siguió disparando desde Twitter contra el proceso de paz, contra Santos, contra Timochenko. Por eso, hoy los tuiteros lo están recordando. Le están diciendo que su show no sirvió de mucho.



Aquella vez habló de su afinidad política con el exprocurador Alejandro Ordóñez, hoy candidato a la Presidencia de la República.

"La línea política mía es por ejemplo el doctor Fernando Londoño Hoyos, Álvaro Gómez Hurtado y el procurador general de la nación, el doctor Ordóñez. Más bien soy ultragodo”,

Y explicó la razón por la que decidió salirse del Centro Democrático: “Bien lo dice el nombre: Centro Democrático. Un movimiento de centro es un costal en el que cabe gente de todas las ideologías y yo no soy de centro, de centro es el ombligo, yo soy de derecha, conservador, católico.

Un uribista que critica a Uribe

“Uribe es liberal, yo soy conservador. Tenemos serias diferencias en materia ideológica. Por eso siempre lo he dicho: es un monstruo político, un hombre muy inteligente pero infortunadamente ha hecho mal los cálculos políticos pero Gracias a Uribe las Farc están catapultadas para llegar al poder”.

Su afirmación me dejó perplejo. Y él captó la expresión. Se levantó, se sirvió una cerveza y se acomdó para explicar las tres razones por las que responsabiliza a Uribe para que las Farc lleguen al poder.

“Primero. Uribe acabó con los paramilitares, el enemigo natural de la guerrilla. Y no es que esté haciendo una apología al paramilitarismo, pero Uribe acabó con los paras e infortunadamente mal planeado y mal programado porque los territorios que tenían consolidados los paras, una vez se desmovilizaron, fueron retomados por las Farc y el Eln. Uribe debió retomar esas zonas, llevar la presencia del Estado en materia coercitiva y social y de esa manera evitar que las Farc volvieran a ser amos, señores y dueños de esos territorios.

Segundo. En su gobierno acabaron con la justicia penal militar y cuando usted acaba con eso, cercena la moral combativa de las tropas. Después del gobierno Uribe, que terminó con más de 1.500 militares privados de la libertad, se silenciaron los fusiles, muchos no querían pelear. No por temor a la guerrilla, sino por temor y físico miedo a los estrados judiciales de una justicia infiltrada y permeada por la izquierda”.

“Tercero. ¿Quién montó a Santos en la presidencia?”, pregunta. Pero sin dar opción a que alguien responda la pregunta que él planteó, responde: “Uribe. Y no como muchos dicen, que a él lo asaltaron en su buena fe, no señor. Uribe sabía que Juan Manuel Santos era un traidor".