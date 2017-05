Senadora australiana hace historia al amamantar a su bebé en el Parlamento

La senadora australiana, Larissa Waters regresó al Parlamento Federal luego de terminar su licencia de maternidad y lo hizo con su bebé, Alia, en brazos. Su bebé quiso tomar leche y ella no dudo en alimentarla, convirtiéndose en la primera mujer en amamantar mientras se encontraba trabajando.

Waters, que hace parte del Partido Verde de Australia, emocionada por marcar un hito compartió una foto del momento en su cuenta de Twitter. La publicación de la senadora, que ya cuenta con más de 2.000 me gusta, está acompañada de un mensaje en el que la política dice: “Estoy orgullosa de que mi hija Alia sea la primera bebé en ser amamantada en el Parlamento Federal. ¡Necesitamos más mujeres y madres en el Parlamento!”

So proud that my daughter Alia is the first baby to be breastfed in the federal Parliament! We need more #women & parents in Parli #auspol pic.twitter.com/w34nxWxG0y

— Larissa Waters (@larissawaters) 9 de mayo de 2017