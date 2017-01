Con video, Pixar demuestra cómo sus películas están conectadas entre sí

Pixar publicó un video en el que deja en evidencia algunas de las teorías que han circulado desde hace algún tiempo en la web, en las que se sostiene que algunas de las películas de Pixar están interconectadas.

Lo que quiere decir que, todos los personajes existen en un mismo universo pero la diferencia es que las historias transcurren en tiempos diferentes. En el video se muestran escenas de las películas que se relacionan, aunque en algunas la aparición es más evidente que en otras.

Son más de una decena de filmes, entre los que se encuentran Buscando a Nemo, Toy Story 2 y 3, Monsters, Inc., Monsters University, Los Increíbles, Valiente, Ratatouille, Up, Wall-E, Cars 1 y 2.

Algunos de las interconexiones más claras que muestra el video es en un clip de Valiente (Brave) en el que sale la imagen de Sully (Monsters, Inc.) tallado en una madera. Otro caso es el de la moto del chef Skinner (Ratatouille) que luego aparece entre los desperdicios que dejó la contaminación de la Tierra y en un tiempo futurista en que se sitúa Wall-E. No obstante, algunos enlaces no son tan explícitos, como el que hay en una escena de Ratatouille en la que aparece la fachada del restaurante Gusteau’s en donde la rata Remy asombra con sus capacidades para la cocina, y luego se muestra un fragmento de la película Cars, en donde está el restaurante Gastow’s.

El video, que dura casi tres minutos y que tiene casi 10 millones de reproducciones, le da más fuerza a las teorías de varios aficionados a las películas de la compañía norteamericana.

Una de esas indica que Boo (Monsters, Inc.) es la bruja que aparece en Valiente. La teoría dice que ella, al querer saber lo que sucedió con su amigo monstruo (Sully), se convierte en hechicera y viaja a través del tiempo y por eso, cada vez que atraviesa alguna puerta desaparece. Vea el video y saque sus conclusiones.